Ко Дню славянской письменности: чем известны святые Кирилл и Мефодий?

Кем были Кирилл и Мефодий?

Кирилл и Мефодий – братья, они происходили из знатного рода и жили в греческом городе Солуни в IX веке н. э. Жители города в те времена говорили не только на греческом языке, но и на славянском солунском диалекте, которым пользовались окружающие их племена – драгувиты, сагудиты, ваюниты и смоляне.

Кирилл (до принятия монашества – Константин) был младшим из семи детей в семье, а Мефодий (урождённый Михаил) – старшим.

До пострижения в монашество Мефодию удалось сделать карьеру на военно-административном поприще. Кирилл же много и усердно учился философии, риторике, арифметике, астрономии и языкам у лучших учителей, что в итоге сделало его необыкновенно образованным человеком. Ему предстояло заключить брак с крестницей знатного византийского чиновника, но он отказался от него и поступил на службу хранителем библиотеки при храме в Константинополе, что считалось в то время сродни академическому статусу. Через некоторое время он удалился в монастырь на побережье Чёрного моря, но был возвращён, дабы преподавать философию в Манаврском университете в Константинополе. Вскоре у Константина появились первые ученики – Климент, Наум и Ангеларий, вместе с которыми он в 856 г. н. э. пришёл в монастырь, где настоятелем был его брат Мефодий.

Именно тогда в группе единомышленников, которая образовалась вокруг Кирилла и Мефодия, появилась идея создать славянскую азбуку.

Как была создана славянская письменность?

В начале 860-х годов н. э. Кирилл и Мефодий отправились в болгарскую миссию с целью распространения христианства в Болгарском царстве. Именно к этому периоду их жизни историки относят разработку славянской азбуки. Кирилл проделал колоссальный труд по выделению и преобразованию звуков и начертанию букв для новой письменности. На основании разработок были составлены целых две азбуки – кириллица (названная в честь Кирилла) и глаголица, причём многие исследователи считают, что кириллица была создана позднее глаголицы и на её основе. С помощью глаголицы с греческого языка были переведены Евангелие, Псалтырь и ряд других книг.

В 862 году н. э. Кирилл и Мефодий отправились в государство Моравия (сейчас это территория поделена между Венгрией, Словакией, Чехией и Украиной), где начали преподавать славянскую письменность и заниматься переводом церковных книг с греческого языка. Спустя некоторое время братья были вызваны к Папе Римскому Адриану II по обвинению в ереси, поскольку считалось, что хвала Богу может воздаваться только на греческом, еврейском и латинском языке. По пути в Рим Кирилл и Мефодий обрели мощи святого Климента и по прибытию к Папе Римскому были оправданы. Вскоре Кирилл тяжело заболел и слёг. В феврале 869 года он принял схиму, и именно тогда ему было дано имя Кирилл (до этого его именовали Константином). 14 февраля 869 г. н. э. его не стало. Мефодий вместе с учениками вернулся в Моравию, где продолжил деятельность по распространению славянской письменности – в 879 г. ему даже было позволено вести богослужения на славянском языке.19 апреля 885 года Мефодий скончался.

После его смерти сторонники братьев постепенно перебрались в Болгарию и Хорватию. Оттуда впоследствии славянская азбука распространилась в Сербию и Древнерусское государство, а Кирилл и Мефодий были канонизированы и стали именоваться святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием.

Как отмечают День славянской письменности и культуры?

В России празднование было установлено в 1863 году (24 мая – 11 мая по старому стилю). С приходом советской власти праздник упразднили, но в 1986 году он был возрождён, а с 1991 года было решено сделать День славянской письменности государственным праздником и проводить ежегодно.

Несмотря на свой статус, праздник не является выходным днём, но тем не менее в столице проводятся разные фестивали, концерты и иные мероприятия. Так, в 2013 году в московских парках и музеях будут проводиться тематические программы, пройдёт IX Московский международный фестиваль славянской музыки и другие музыкальные программы в разных точках города. На Красной площади будет организован концерт «Россия поёт. Наши любимые песни», а завершится всё праздничным фейерверком в 20:00 по московскому времени.