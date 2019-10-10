Ко Дню города центр Тирасполя частично перекроют

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В администрации Тирасполя сообщили об изменении режима транспортного движения в центре города в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвящённых Дню города.

Так, с сегодняшнего дня до 15:00 12 октября движение по площади им. А. В. Суворова будет частично перекрыто. 11 октября с 18:00 до 20:00 будет осуществлено полное перекрытие движения транспорта по главной площади города – от ул. Шевченко до пер. Днестровского – для проведения генеральной репетиции мероприятий, пишет novostipmr.com.

С 15:00 12 октября до 05:00 14 октября будет осуществлено полное перекрытие движения транспорта по площади Суворова от ул. Луначарского до пер. Днестровского и по ул. Шевченко от ул. Свердлова до ул. Розы Люксембург.