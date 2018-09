Книга хлеба не даёт?

О том, что в нашей стране растёт число малограмотных людей

Республика Молдова занимает первое место в Европе по количеству детей, бросивших школу.

Назад – к безграмотности

С 1990 года ООН рассчитывает такой показатель, как индекс человеческого развития, по которому определяются страны, где созданы наилучшие и наихудшие условия для жизни. Он складывается из трёх параметров: продолжительность жизни (что говорит об уровне здравоохранения), уровень образования (процент людей, имеющих начальное, среднее и высшее образование) и ВВП на душу населения (по нему можно судить об уровне жизни). Если исследователи ещё 18 лет назад констатировали, что из этих трёх показателей тогда Молдову спасал уровень образования, так как в стране практически 100% населения были грамотными, то сейчас этим мы похвастать уже не можем.

Так, согласно результатам тестирования в рамках Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся за 2015 год, проводимого раз в три года Организацией экономического сотрудничества и развития (изучались грамотность учащихся и умение применять полученные знания на практике. – Прим. ред.), Молдова попала в топ самых безграмотных стран, получив оценки намного ниже среднемирового показателя (-13,2%).Чуть лучше этот показатель был у Румынии (-11,8%), а хуже у Турции (-13,7%) и Македонии (-22,2%).

Три веские причины

И совсем неудивительно, что в Молдове растёт безграмотность – ежегодно Национальное бюро статистики констатирует увеличивающееся количество детей, не посещающих школу. Минпросвет называет несколько причин роста числа мальчишек и девчонок, забросивших учёбу. Во-первых, массовый отъезд наших граждан за рубеж, многие из которых оставляют детей на произвол судьбы, а те не посещают школу. Зачастую бывают и такие случаи, когда родители забирают с собой детей, а они продолжают числиться в учебных заведениях.

Во-вторых, бедственное положение многих семей в сельской местности. Порой родители не пускают детей в школу, так как им нужны рабочие руки в хозяйстве, да и на подготовку чада к школе нет денег. Регистрируются зачастую случаи, когда родители забирают детей из выпускных классов по вышеназванным причинам, и тут уж власти не вправе заставить вернуть детей в школу, так как в РМ обязательным является только неполное среднее образование.

В-третьих, бросают учебные заведения сельские девушки, которые рано выходят замуж.

Впереди Европы всей

И, как ни печально, но из года в год ситуация только усугубляется. По словам советника президента в области образования, культуры и исследований Корнелиу Поповича, Молдова занимает первое место в Европе по количеству детей, бросивших школу.

Об этом свидетельствуют данные международного исследования End of Childhood Index all Save the Childrene. Таким образом, в РМ отказались грызть гранит науки 17,9% учащихся. За нашей страной расположились Македония (13,1%) и Румыния (12,1%). В других странах этот показатель не достиг отметки в 10%.

– Не желает учиться и молодёжь, – отмечает К. Попович. – Согласно данным Национального бюро статистики, каждый пятый молодой человек в возрасте 18-24 лет временно покинул систему образования. В основном это молодёжь из сельской местности. В последние десять лет этот показатель существенно не менялся, варьируя между 20-22%, а в 2017 году он составил 19,4%. Молодёжь из сельской местности в 2,5 раза чаще уходит из системы образования, чем городские ребята (25% против 10,3%).

По мнению советника президента, в ближайшее время мы рискуем превратить наши сёла в сосредоточение неграмотных людей. А если более 20% молодого поколения не будут учиться, Республика Молдова потеряет сёла. Более того, НБС указывает и на тот факт, что недоучившиеся граждане страны, с соответствующим низким уровнем образования, больше всего подвержены такому феномену, как безработица.

Анастасия Погодина