Клубника из Греции заполнила молдавский рынок: продавцы жалуются на низкий спрос (ВИДЕО)

Клубника из Греции заполнила молдавский рынок: продавцы жалуются на низкий спрос (ВИДЕО)

Пока отечественная клубника находится только на стадии формирования листьев, на молдавских рынках уже вовсю идёт продажа клубники из Греции. Продавцы надеются, что через несколько недель появится и молдавская клубника, так как местные потребители не очень заинтересованы в импортированном продукте.

Женщина, которая занимается продажей овощей и фруктов на Центральном рынке Кишинёва, несколько дней назад освободила местечко между огурцами и помидорами для двух ящиков клубники. Клубнику привезли из Греции. Там, в связи с тёплым климатом, уже успели собрать первый урожай. По словам предпринимательницы, многие покупатели только интересуются и смотрят, а покупают – единицы, передаёт protv.md.

– Клубника пока не пользуется спросом. Ещё не сезон. Цена её для этого периода года – хорошая. Через полмесяца будет уже своя клубника. Отечественный продукт всегда пользуется спросом, – рассказала женщина.

Покупатели говорят, что ждут, когда появится молдавская клубника.

– Я раннюю клубнику никогда не покупаю, потому что там отрава, её нельзя кушать,

– Очень дорого, невозможно жить в этой стране. Всё привезено, и мы кушаем всю ерунду, а потом болеем,

– Я не доверяю этой клубнике, она кажется слишком красивой. Боюсь давать её детям, – говорят горожане.

Цена за килограмм клубники составляет около 80 леев, а в некоторых местах её стоимость достигает 100 леев, в зависимости от качества и упаковки. По данным Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, в Молдове клубника выращивается на 238 гектарах плантаций.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md