Клубника из Греции заполнила молдавский рынок: продавцы жалуются на низкий спрос (ВИДЕО)

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Пока отечественная клубника находится только на стадии формирования листьев, на молдавских рынках уже вовсю идёт продажа клубники из Греции. Продавцы надеются, что через несколько недель появится и молдавская клубника, так как местные потребители не очень заинтересованы в импортированном продукте.

Женщина, которая занимается продажей овощей и фруктов на Центральном рынке Кишинёва, несколько дней назад освободила местечко между огурцами и помидорами для двух ящиков клубники. Клубнику привезли из Греции. Там, в связи с тёплым климатом, уже успели собрать первый урожай. По словам предпринимательницы, многие покупатели только интересуются и смотрят, а покупают – единицы, передаёт protv.md.

– Клубника пока не пользуется спросом. Ещё не сезон. Цена её для этого периода года – хорошая. Через полмесяца будет уже своя клубника. Отечественный продукт всегда пользуется спросом, – рассказала женщина.

Покупатели говорят, что ждут, когда появится молдавская клубника.

– Я раннюю клубнику никогда не покупаю, потому что там отрава, её нельзя кушать, – Очень дорого, невозможно жить в этой стране. Всё привезено, и мы кушаем всю ерунду, а потом болеем, – Я не доверяю этой клубнике, она кажется слишком красивой. Боюсь давать её детям, – говорят горожане.

Цена за килограмм клубники составляет около 80 леев, а в некоторых местах её стоимость достигает 100 леев, в зависимости от качества и упаковки. По данным Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, в Молдове клубника выращивается на 238 гектарах плантаций.