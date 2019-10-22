Клопы-вонючки атакуют Молдову: специалисты рассказали о причинах их массового нашествия и о методах борьбы с вредителями

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Мраморный клоп, которого в народе называют жуком-вонючкой, является самым серьёзным сельскохозяйственным вредителем. Родина этих насекомых – страны Юго-Восточной Азии, включая Китай, Японию, страны Корейского полуострова, Тайвань и Вьетнам. До сих пор мраморные клопы встречались и в Молдове, но в небольших количествах, а в связи с климатическими условиями этого лета (высокая температура воздуха и засуха) вредителей стало больше. В сентябре жители сёл и городов Молдовы неоднократно встречали жуков-вонючек.

По данным пресс-службы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, мраморный клоп может нанести ощутимый вред многим сельскохозяйственным культурам. Они предпочитают фруктовые деревья (яблоня, груша, персик, абрикос, слива, нектарин, вишня), ягоды (малина, ежевика), овощи (перец, помидоры, фасоль, кукуруза), виноград, гибискус, клён, ясень, дуб, акацию, липу и т.д. Когда появляется угроза, клопы-вонючки выделяют жидкость с неприятным запахом.

Взрослые особи и личинки высасывают сок растений, после чего у плода появляется неприятный вкус и запах, характерный мраморному клопу, и он становится непригодным для употребления. Фрукты, на которых побывали жуки-вонючки, деформируются и медленно растут. После клопов на плодах появляются пятна или точки коричневого или чёрного цвета. Клопы могут переносить от одного растения к другому патогенные микроорганизмы (бактерии, дрожжи, грибы), которые становятся причиной быстрого гниения.

Химическая обработка культур может избавить их от мраморных клопов. При этом необходимо использовать инсектициды из Государственного реестра фитосанитарных средств с учётом перерыва до начала сбора урожая. Жителям страны рекомендуют использовать москитные сетки и наглухо закрывать все отверстия в дом, чтобы туда не проник незваный гость, который может изрядно испортить атмосферу. Если же клоп успел заползти в дом, то специалисты рекомендуют поймать его салфеткой, чтобы исключить прямого контакта с ним.