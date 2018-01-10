Клондайки Молдовы

Суждено ли республике выжить на своих природных ископаемых?

Объявившая о своей независимости более четверти века назад Республика Молдова давно пытается привлечь в страну иностранные компании, которые бы занялись геологоразведочными работами на её территории и выяснили, какими природными богатствами она располагает, чтобы при положительных результатах их эксплуатировать и не зависеть от энергоресурсов других стран.

Учёные говорят, что близко к поверхности земли залегают лишь незначительные запасы нефти, газа и бурого угля.

Однако есть основания полагать, что крупные месторождения природных ресурсов всё-таки есть, но они залегают на глубине более одного километра. А сейчас у Молдовы нет денег для таких дорогостоящих геологоразведовательных работ.

О том, какие полезные ископаемые лежат в недрах земли молдавской и каковы перспективы их добычи, в интервью еженедельнику «АиФ в Молдове» рассказывает директор Института геологии и сейсмологии АНМ, доктор Игорь Никоара.

Добраться до залежей

– Хотелось бы узнать, насколько наша независимая республика – независимая? Какими полезными ископаемыми владеем? Вдруг они значительные?

– В недрах Молдовы залегает много разных полезных ископаемых, но говорить сегодня о возможности нашей страны себя самостоятельно ими обеспечивать – рано. На юге страны разрабатывается валенское месторождение нефти, известное ещё с 1957 года. Общий его запас чуть более миллиона тонн, из которых извлекаемых – около 350 тыс. тонн. Это очень малые объёмы. Месторождение разрабатывали до 1972 года, но из-за того что оно было на грани рентабельности – забросили. В середине 90-х годов разработка недр была продолжена. Сегодняшние объёмы добычи нефти в селе Валены Кагульского района не превышают и 30 тонн в день. Да, появились новые технологии, позволяющие увеличить объёмы выкачиваемой нефти, но это дорогостоящая инвестиция, и ещё неясно, кто в дальнейшем будет эксплуатировать данное месторождение. Сегодня из добываемой нефти на Комратском нефтеперерабатывающем заводе производят, в основном, дизельное топливо и мазут. Другие месторождения нефти в недрах Молдовы пока не известны.

– Молдова ищет способы обеспечивать себя природным газом, и какова здесь наша перспектива?

– У нас есть небольшое месторождение газа рядом с селом Викторовка Кантемирского района. Оно обеспечивает газом жителей сёл Еникёй, Баймаклия, Бобочика. В 60-е годы XX века было открыто небольшое месторождение газа в селе Берешты, что на окраине города Унгены, но через год топливо иссякло. Самоизливающаяся газовая скважина есть в пойме Прута, рядом с селом Готешты Кантемирского района, что свидетельствует о наличии углеводородов. Этот газ из-за высокого давления использоваться не может, однако его наличие даёт основание предположить, что на большой глубине залегают более крупные месторождения.

Об имеющихся перспективах нефтегазоносности говорят и материалы, сохранившиеся в геологическом архиве нашего института, и в Агентстве по геологии и природным ресурсам. Наибольшие залежи нефти и газа могут быть обнаружены в юго-западном регионе Молдовы, в так называемом Придобружском прогибе, который частично охватывает Кагульский, Кантемирский районы и АТО Гагаузия.

Но чтобы это выяснить, нужно провести геологоразведовательные работы. Для этого правительство и организовало тендер по отбору компании, которой передали в концессию право на исследование недр на юге республики (это соглашение вызвало немало вопросов и нареканий. – Ред.).

Нашу нефть «перебил» Уренгой?

– Да, сделка по передаче молдавскими властями американской компании в концессию права на исследование 40% территории Молдовы вызвала негативную реакцию в обществе. Очевидно, есть веские причины?

– В советское время в МССР проводились значительные объёмы геологоразведовательных работ, но они были прерваны открытием месторождения нефти в Уренгое. В 1974 году все геологоразведочные экспедиции из Молдовы были переведены в Западную Сибирь. Сейчас продолжить исследование территории Молдовы, расположенной южней линии Унгены – Бессарабка, должна американская компания Frontera Resources, с которой правительство заключило договор о концессии.

В нашей стране в связи с этим начались споры, дебаты, хотя речь идёт о поэтапном исследовании. На первом проводится сбор материалов, на втором – сейсморазведка, аналитическая работа и обработка старых данных, и на третьем – эксплуатация. При обнаружении запасов предполагается следующий этап.

Другой нюанс: Молдова – страна маленькая, объёмы у нас небольшие, мы непривлекательны для крупных инвесторов, вместе с тем есть большие компании, которые сами не берутся за исследования и не допускают на небольшие рынки потенциальных конкурентов.

Уголёк имеется, но бурый…

– Известно также, что в Молдове найдены и месторождения бурого угля, но они не разрабатываются. Есть ли какие-то перспективы их разработки или они незначительные и нет смысла на это тратиться?

– В Молдове отмечены на карте четыре месторождения бурого угля, расположенные вблизи сёл Этулия и Чишмикиой Вулканештского района. Они залегают на глубине около 500 метров, и резервы, по прогнозам, составляют 39 тыс. тонн. Глубже могут быть более обширные месторождения . Для того чтобы вычислить реальные запасы бурого угля, нужно рыть скважины, проводить исследование. Надо сказать сразу: качество у этого ископаемого низкое, а для его добычи нужно соорудить дорогостоящие шахты. Дешевле импортировать уголь высокого качества из Донецкого бассейна или других регионов. На сегодняшний день экономическая рентабельность здесь отсутствует, но это не означает, что она не может появиться завтра – либо современные технологии удешевят разработку этих месторождений, либо энергоресурсы так подорожают, что нам дешевле будет ими заняться. Мы, учёные, можем говорить лишь о наличии полезных ископаемых, а вот где найти деньги на разведку и разработку – уже не наша компетенция.

Зато на стройки хватит!

– Своих «стройзапасов», как я понимаю, стране хватает?

– Вот как раз нерудное материальное сырьё, или строительные материалы, – главное богатство недр Молдовы! Это пильный и рифовый известняки. Первые добываются шахтным способом в Малых Милештах, Крикова, Кишинёве, Пашканах Криулянского района и в других местах, вторые – открытым способом, где известняки выходят на поверхность, вдоль рек Днестр, Прут и Реут в центральной и северной частях страны. Добываются также известковый и бутовый камни, декоративный песчаник, известный как «косэуцкий камень»; гранит, используемый для производства гравия, бетона, для посыпки дорог. Богаты мы песчано-гравийными смесями. Много карьеров по добыче песка и гравия в Новоаненском и Криулянском районах. Но так как Кишинёву всё равно не хватает этих объёмов, песчано-гравийные смеси привозят из суклейских и карагашских карьеров левобережья Молдовы. В селе Крива Бричанского района действует крупный гипсовый карьер, который начали разрабатывать ещё в 50-х годах прошлого столетия.

– А что-то редкое у нас в земле есть?

– У нас имеются сведения о залежах на большой глубине в регионе среднего течения Днестра (от Наславчи до Резины) редкоземельных элементов, среди которых асмий, станий, кадмий, индий, антимоний, марганец, германий, вольфрам и другие. Имеющиеся материалы показывают определённые перспективы, однако недра не изучены до конца. Вести разработку этого сырья нам не позволяют условия, так как элементы были обнаружены на большой глубине. Добывать их шахтным способом – очень дорого, а рытьё карьеров влечёт за собой появление огромных воронок, как в косэуцком гранитном карьере.

Нужен глаз да глаз

– Вы сказали: не сегодня-завтра с появлением новых технологий добычи или с резким подорожанием топлива на мировом рынке ситуация может измениться. Каковы наши перспективы?

– Перспективы у нас конечно же есть, но для этого нужно найти немалые инвестиции, а государство со своей стороны должно осуществлять строгий контроль за всем. В договоре с инвесторами нужно прописывать все условия. Международный опыт показывает, что может произойти, если не предусмотреть все нюансы сотрудничества.

В качестве примера приведу большое месторождение цветных металлов, в том числе золота, в Roşia Montană Румынии. Туда пришла крупная канадская корпорация, но НПО остановили разработку месторождения, потому что оно сильно вредило окружающей среде. Корпорация обвиняет румынское правительство, разработавшее плохие документы, по которым они работают.

К таким небольшим странам, как Молдова, отношение хищническое, поэтому нашим властям нужно быть очень внимательными и следить за тем, чтобы разработчики месторождений выполняли взятые на себя обязательства.

Подготовила Любовь Чегаровская