Ключевые страны Евросоюза признали легитимным молдавский парламент и все его решения, включая утверждение правительства

Ключевые страны Евросоюза признали легитимным молдавский парламент и все его решения, включая утверждение правительства

Франция, Германия, Великобритания, Польша и Швеция выступили с совместным заявлением по ситуации в Республике Молдова. 

Публикуем ниже его текст без сокращений.

– Франция, Германия, Великобритания, Польша и Швеция с пристальным вниманием следили за последними событиями в Республике Молдова. После парламентских выборов демократически избранное парламентское большинство приняло важные решения, включая формирование правительства.

В нынешнем конституционном кризисе мы поддерживаем и рассматриваем парламент Молдовы в качестве представителя народа Молдовы и как лучшее место для обсуждения всех политических вопросов, включая противоречивые.

Мы призываем к спокойствию и сдержанности. Все стороны несут ответственность за разрешение данного конституционного кризиса мирными средствами.

 

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