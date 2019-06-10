Ключевые страны Евросоюза признали легитимным молдавский парламент и все его решения, включая утверждение правительства

Франция, Германия, Великобритания, Польша и Швеция выступили с совместным заявлением по ситуации в Республике Молдова.

Публикуем ниже его текст без сокращений.

– Франция, Германия, Великобритания, Польша и Швеция с пристальным вниманием следили за последними событиями в Республике Молдова. После парламентских выборов демократически избранное парламентское большинство приняло важные решения, включая формирование правительства.

В нынешнем конституционном кризисе мы поддерживаем и рассматриваем парламент Молдовы в качестве представителя народа Молдовы и как лучшее место для обсуждения всех политических вопросов, включая противоречивые.

Мы призываем к спокойствию и сдержанности. Все стороны несут ответственность за разрешение данного конституционного кризиса мирными средствами.