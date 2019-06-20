Клятва врача

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О том, как молодые медики отправились в самостоятельное плавание

Ещё один выпуск дипломированных врачей Государственного медицинского и фармацевтического университета (ГМФУ) им. Н. Тестемицану покинул стены своей Alma Mater. 12 и 13 июня молодые специалисты присягали на верность полученной ими в вузе профессии.

Особенные выпускники

12 июня клятву на верность медицине и фармации давали молодые врачи из Республики Молдова, а 13 июня – выпускники, приехавшие в нашу страну грызть гранит медицинской науки из разных стран. И в первый и во второй день выпускники и их родственники заблаговременно прибывали в Национальный дворец им. Н. Сулака, где было запланировано торжественное мероприятие.

Принесение присяги врача и фармацевта – огромнейшее событие для выпускников-иностранцев, особенно для их родственников. Многие приехали большими семьями издалека, чтобы быть вместе со своими детьми в этот знаменательный для них день, ведь по большому счёту завершился один из важных этапов в жизни молодых медиков – студенческие годы.

Кто был студентом наверняка помнит, что в годы учёбы в вузе переживаются самые прекрасные эмоции. В этот период рождаются дружба, семьи: кто-то находит лучшего друга/подругу, кто-то встречает свою первую любовь. Так было и у студентов-медиков выпуска 2019 года, но у всех у них была одна-единственная цель – освоить профессию врача или фармацевта, чтобы в дальнейшем посвятить себя и преданно служить системе здравоохранения страны, из которой они родом.

В день принесения присяги выпускниками-иностранцами Национальный дворец, вмещающий около 2 тыс. человек, был практически заполнен. При открытии торжественной церемонии проректор по работе с иностранными студентами, заведующий кафедрой неврологии ГМФУ профессор Михаил Гаврилюк подбодрил выпускников, призвав их быть оптимистами, и заверил, что их образование и приложенные усилия на этом этапе не заканчиваются. Он подчеркнул, что только упорно трудясь, постоянно совершенствуясь, повышая квалификацию они смогут стать действительно высококвалифицированными специалистами.

– За минувшие годы мы стали единой большой семьёй: вместе переживали приятные и менее приятные чувства, притёрлись друг к другу, подружились и, в конце концов, создали мир для блага других и для благополучия общества, – сказал профессор М. Гаврилюк. – Профессия врача и фармацевта делает вас особенными благодаря самоотдаче и социальной ответственности. Желаю вам стать врачами высшей квалификации и никогда не забывать об Alma Mater и стране, в которой вы провели лучшие годы своей жизни.

«Профессия врача и фармацевта делает вас особенными благодаря самоотдаче и социальной ответственности. Желаю вам стать врачами высшей квалификации и никогда не забывать об Alma Mater и стране, в которой вы провели лучшие годы своей жизни».

Жизнь человека не перезагрузить

В своём выступлении проректор по качеству и академической оценке ГМФУ им. Н. Тестемицану Игорь Чемортан поздравил как присутствующих в зале родителей, так и находящихся на расстоянии, но близких в этот момент сердцем к своим детям-выпускникам и призвал новоиспечённых специалистов поаплодировать мамам за их заботу и слёзы, а папам – «за бессонные ночи, во время которых они размышляли о будущем своих чад».

– Теперь вы стали врачами. Но здоровье и жизнь человека – это не компьютер, который можно перезагрузить, и не экзамен, который можно пересдать. Вы должны трудиться и в дальнейшем! Мы надеемся, что медицинское образование, полученное в Молдове, связи и друзья, которыми вы обзавелись в этот период, будут достаточными для того, чтобы вы смогли сделать отличную карьеру в одном из направлений – в медицине, административном аппарате или став преподавателем. Будьте настойчивы, подходите к выбору своего пути мудро, – сказал проректор И. Чемортан.

Эликсир для души пациента

От имени новоиспечённых специалистов со словами благодарности выступила выпускница стоматологического факультета ГМФУ Елинор Паз, родом из Израиля. Девушка выразила глубокую признательность команде преподавателей университета во главе с его ректором Ионом Абабием за знания и полученный опыт, за гостеприимство, заботу и доброжелательность.

– Сегодня мы принесли присягу на верность профессии. Медицина – это путешествие, которое начинается с принятого нами решения пойти учиться на врача, но оно никогда не заканчивается, так как врач – это студент навсегда. Мы приехали учиться в Alma Mater из разных стран, у нас разные национальности и вероисповедание, но разделяем мы одну цель, у которой один и тот же пункт назначения, – сказала молодая специалистка.

Важность этого волнительного мероприятия, которое знаменует собой завершение захватывающего путешествия, начатого шесть лет назад, отметил и выпускник второго лечебного факультета Олег Рогач из Израиля.

– Годы учёбы в университете изобиловали радостями, открытиями и новым опытом. Вспоминается, как в первый день учёбы в университете мы были похожи на цыплят, потерявшх маму, а сейчас отправляемся в самостоятельное плавание… Мы низко кланяемся всем преподавателям, которые нас направляли и помогали преодолевать препятствия, передали нам страсть и любовь к медицине и внушили, что врач – это не только профессионал в лечении болезней, но и эликсир для души пациента. Речь идёт о человечности, морали, преданности и самоотдаче, – поблагодарил наставников Олег Рогач.

Отец одного из выпускников из США Josef Mamaliger сказал, что рад за своего сына, гордится им и для него огромная честь, что тот окончил Медицинский университет. Это тот момент в жизни, когда открываются дороги в медицину.

– Вы находитесь в начале этапа огромной ответственности. В ваших руках самый ценный дар – здоровье человека. Желаю вам честолюбия и смелости, чтобы продвигаться вперёд с достоинством, преодолевать жизненные препятствия и делать свою работу по самым высоким стандартам. Пусть университет, который дал вам знания и подготовил вас как специалистов, останется вашей мамой на всю жизнь. Вспоминайте о нём с любовью, – сказал отец молодого врача.

В 2019 году Медицинский университет окончили 930 человек, из которых 632 – граждане Молдовы и 298 – иностранцы.

Золотое поколение

В комментарии «АиФ в Молдове» проректор по работе с иностранными студентами, заведующий кафедрой неврологии ГМФУ им. Н. Тестемицану профессор Михаил Гаврилюк сказал, что из 930 выпускников 298 – иностранцы, которые обучались на английском языке по трём специальностям: медицина – 222 человека, стоматология – 73 и фармация – 3. Из общего числа зарубежных студентов, завершивших обучение в медуниверситете в 2019 году, из Израиля – 269. Также вуз окончили 12 человек, приехавших в Молдову учиться из Турции, 4 – из Финляндии, 3 – из США, 2 – из Португалии и по одному выпускнику из таких стран, как Греция, Дания, Индия, Ирак, Великобритания, Румыния, Сирия и Украина.

– Большинство иностранных студентов учатся хорошо, получая оценки от 8 и выше. У этого поколения есть свои большие преимущества, – сказал М. Гаврилюк. – Мы называем это поколение студентов золотым, так как они разговаривают на нескольких иностранных языках, владеют современными технологиями и знают, чего хотят от специальности, которой решили посвятить свою жизнь. Многие из них после окончания медуниверситета в Молдове, как предусмотрено по закону их страны, сдают лицензионный экзамен у себя на родине и делают это с первой попытки, опередив выпускников многих известных университетов Европы, в том числе из Румынии, Венгрии, а также из России и Украины.

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Оправдать надежды

Ион Абабий, ректор ГМФУ им. Н. Тестемицану (на церемонии принесения присяги выпускниками – гражданами РМ): Вы уже стали составной частью национальной системы здравоохранения, которую мы стремимся создать устойчивой, эффективной, способной обеспечить справедливость и доступность всех граждан к качественным медицинским услугам. Мы твёрдо верим, что вы с честью будете исполнять свои служебные обязанности, потому что прошли школу в учебном заведении с красивыми и богатыми традициями, которая органично сочетает в себе наследие, доставшееся нам от предшественников, с процессами реформирования и модернизации.

Любовь Чегаровская