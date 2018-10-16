Клиенты жалуются на таксистов-шарлатанов: Агентство по защите прав потребителей дало рекомендации по этому вопросу

Агентство по защите прав потребителей сообщает, что в последнее время растёт количество жалоб на несоответствующие услуги такси, которые предоставляются через мобильные приложения.

По данным Агентства, клиенты часто сталкиваются с такой ситуацией, когда при заказе такси через мобильное приложение, к месту подъезжает «обычная» машина, которая не может считаться представителем законной службы такси. В связи с этим Агентство по защите прав потребителей перечислило отличительные признаки законно работающего такси:

– у автомобиля должны быть жёлтые номерные знаки;

– на двери машины должны быть указаны тарифы;

– на автомобиле должна быть установлена лампа такси;

– в автомобиле обязательно должен быть таксометр;

– в автомобиля должен находиться бейдж с фотографией и данными водителя;

– потребитель может попросить водителя предоставить ему: отчет о метрологической проверке таксометра, сертификат профессиональной компетентности водителя и дорожную карту.

Представители Агентства предупреждают, что когда вы садитесь в «обычную» машину вы подвергаетесь некоторым рискам. Например, водитель может оказаться неопытным, а в случае аварии, он с трудом признает свою вину. Кроме этого, оплата в таких случаях производится с помощью мобильного приложения, а не легальным измерительным прибором. Соответственно такие поездки не облагаются налогами.