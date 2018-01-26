Клиентка затеяла судебную тяжбу с Farmacia Familiei из-за очков

Женщина подала в суд на компанию после того, как купила там очки и обнаружила, что они ей не подходят.

В частности, она заказала очки, за которые заплатила 1100 леев. Однако после их получения обнаружила, что очки не соответствуют форме ее лица, пишет bizlaw.md.

Женщина обратилась в аптеку с просьбой устранить недостаток. Позже она обнаружила, что проблема не была устранена, хотя очки были отправлены на ремонт. На этот раз клиентка потребовала возврата денег. После того как вопрос не удалось решить полюбовно, женщина обратилась в суд.

Истец потребовала выплаты морального ущерба в размере 3000 леев, а также возмещения стоимости очков. Суд Унген иск одобрил, и постановил Farmacia Familiei выплатить и 1,160 леев за очки, и 3000 леев морального ущерба.

Farmacia Familiei подала апелляцию на это решение, и Апелляционная палата одобрила ее, отменив решение первой инстанции. Данное решение может быть оспорено в Высшей судебной палате.