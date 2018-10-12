Клиент смог вернуть более 400 евро за некачественные пластиковые окна

Потребитель заплатил компании 442 евро за установку окон и дверей, однако результат работы его не удовлетворил.

По данным Агентства по защите прав потребителей и надзора за рынком, ведомством была получена жалоба от клиента, который обратился к экономическому агенту с просьбой установить окна и двери. Между клиентом и компанией был заключен договор, по которому экономический агент обязался выполнить необходимую работу. Стоимость услуги определилась по ее окончании.

Однако выполненные работы не отвечали стандартам качества: замеры окон и дверей были сделаны неверно. Расстояние между дверью и металлический каркасом окна составило 5 см, что создаёт небезопасное крепление. А при установке окон мастер применил слишком много монтажной пены, что ставит под угрозу безопасность и даже жизнь человека.

В связи с этим потребитель обратился к экономическому агенту, однако компания отказалась удовлетворить требования потребителя, обвинив клиента в том, что он не участвовал в проведении измерения, а следовательно не проявлял должного интереса. В этом контексте потребитель обратился с жалобой в Агентство по защите прав потребителей и в результате предпринятых мер вернул от экономического агента 442 евро, оплаченных за услугу.