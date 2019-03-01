Клевета не пройдет: Чебан подал в суд на Киртоакэ и Багаса (ФОТО)

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Председатель фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева подал в суд на бывшего генерального примара муниципия Дорина Киртоакэ и гражданского активиста Михаила Багаса. Чебан намерен привлечь их к ответственности за клевету и добиться от каждого публичного опровержения их лжи, а также возмещения морального ущерба в размере 1 лея с каждого.

Фото исков Чебан разместил на своей странице в соцсети.

– На днях и сегодня некоторые “деятели” запустили “утки” в СМИ. По поводу меня, строек в городе и в целом социалистов. Так вот, все эти деятели, когда спрашиваешь их напрямую по всяким бредовым обвинениям в мой адрес, убегают в кусты. Я думаю, и повторюсь по этому поводу, что вряд ли есть кто-то, кто подал больше заявлений и судебных исков на всю строительную мафию, чем я. Приходится и на разных, таких, как Багас, Гелич, Киртоакэ и многих других вместе с коллегами тоже подавать заявления в суд. Чтобы отвечали за свои слова, – отметил он.

Напомним, что ранее председатель партии “Платформа достоинства и правды” Андрей Нэстасе проиграл суд Иону Чебану за клевету в адрес последнего. Также, по словам Чебана, за свои лживые заявления в адрес социалистов пришлось ответить и Дорину Киртоакэ.