Клещи атакуют: всё больше жителей Молдовы страдают от их укусов

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По данным Национального агентства общественного здравоохранения, в прошлом году в результате укусов клещей у 197 человек была диагностирована болезнь Лайма.

Для сравнения, в 2017 году было зарегистрировано 133 случая. Половина заболевших – жители Кишинёва, сообщает trm.md.

Если насекомое обнаружено, важно правильно его удалить. Врачи рекомендуют это делать с помощью прочной нитки: аккуратно зацепить клеща и без резких движений медленно вытащить, расшатывая из стороны в сторону. Далее необходимо смазать ранку антисептиком.

В случае укуса клеща специалисты всё же не рекомендуют прибегать к народным методам лечения, а обращаться к врачу. Стоит учесть, что некоторые клещи являются носителями опасной инфекции – болезни Лайма.

Чтобы снизить риск “подцепить” клеща, специалисты рекомендуют во время прогулок надевать одежду с длинными рукавами и отдавать предпочтение вещам светлых тонов, так как на них легче обнаружить насекомое.