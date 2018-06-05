Клан Киртоакэ возвращается в примэрию: Нэстасе взял главным советником либерала Карпа

Об этом сообщил известный блогер Еуджен Лукьянюк.

По его словам, новоизбранный примар начал собирать команду, с которой будет работать в городской администрации и уже обзавелся первым “важным приобретением” с опытом нахождения в примэрии.

– Главным консультантом по схемам по привлечению денег назначен Лилиан Карп, действующий депутат, избранный по спискам ЛП, – написал Лукьянюк, отметив, что ранее Карп уже был главой кабинета предыдущего примара Дорина Киртоакэ, а также мечтал стать главой Управления образования в примэрии, однако этому воспротивился Михай Гимпу.

Блогер также подчеркнул, что тот факт, что Карп стал одним из советников Нэстасе означает, что скандально известный участник “гаражной вечеринки” Фляш нескоро покинет примэрию.

Таким образом, написанное блогером подтверждает предсказания ряда экспертов, что после победы Нэстасе в примэрию вернется клан Киртоакэ. Напомним, что экс-генпримар ранее публично поддержал и призывал голосовать за так называемого кандидата проевропейских сил, а главный спонсор кампании Нэстасе и один из основных членов его будущей команды Александр Македон является родственником братьев Киртоакэ.