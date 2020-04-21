Кладбища Кишинёва будут закрыты для посещений 26 и 27 апреля

Кладбища Кишинёва будут закрыты для посещений 26 и 27 апреля

Об этом в рамках сегодняшнего онлайн-заседания служб примарии заявил Ион Чебан. 

По его словам, пасхальные праздники в этом году были тихими, а жители Кишинева соблюдали рекомендации властей – сохраняли социальную дистанцию ​​и оставались дома. Градоначальник подчеркнул, что введенные ограничения – вынужденные, и направлены на снижение рисков заражения коронавирусом, передаёт moldpres.md.

– Я бы предпочел, чтобы меня критиковали за эти меры, чем я сам буду упрекать себя за то, что не сделал всё, чтобы защитить жителей города, – пояснил Чебан.

Напомним, поминальные дни в этом году было решено перенести на 6-8 июня.

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