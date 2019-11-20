Китайская компания готова инвестировать в строительство объездной дороги в Кишиневе (ФОТО, ВИДЕО)

0

Игорь Додон провел встречу с Ху Цзяминем, президентом China Hyway Group Limited – китайской компании с опытом в области строительства автодорог во многих странах мира. Эта фирма готова инвестировать в инфраструктурные проекты в нашей стране, включая строительство объездной дороги в Кишиневе.

Глава государства приветствовал китайских инвесторов в Молдове и подчеркнул, что руководство страны заинтересовано в том, чтобы с марта 2020 года республика превратилась в самую настоящую строительную площадку, где будут прокладываться дороги и модернизироваться инфраструктура.

– Отметил, что Республика Молдова заинтересована в привлечении иностранных инвестиций, в том числе и из Китайской Народной Республики. В то же время подчеркнул, что все предложения о финансировании подобных проектов будут изучены с точки зрения национального интереса и наиболее выгодных условий сотрудничества, – написал Додон по итогам проведенной беседы.