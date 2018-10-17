Китай запретил импорт свиней и свинины из Молдовы из-за вируса АЧС

Главное таможенное управление сообщило сегодня о запрете на импорт из Республики Молдова свиней и продукции из свинины, чтобы предотвратить распространение африканской чумы свиней (АЧС).

Запрет наложен после выявления пяти вспышек АЧС в Республике Молдова, сообщили таможенные власти КНР. Кроме того, Пекин распорядился вернуть или уничтожить продукцию, поставленную из Республики Молдова, пишет moldpress.md.

Примечательно, что Республика Молдова не экспортирует свиней или свинину в Китай. О случаях АЧС сообщается во Всемирную организацию по охране здоровья животных. Каждая страна применяет импортные ограничения по своему усмотрению.

Стоит отметить, что Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов сообщило о 14 случаях африканской чумы свиней, зарегистрированных в Молдове в период со 2 по 15 октября. Четыре из них были выявлены у домашних свиней, а 10 – у диких кабанов. Очаги были выявлены в Резинском, Кагульском и Штефан-Водском районах.

До сих пор АЧС была обнаружена в восьми странах ЕС, а также на Украине и в России. Румыния, Польша, Венгрия и Болгария больше всего пострадали от африканской чумы свиней, власти и фермеры крайне обеспокоены темпами распространения эпидемии. В августе Румыния подтвердила самую большую эпидемию со времен второй мировой войны, забиты 350 000 свиней.

По данным НАБПП, со 2 по 15 октября Румыния сообщила о 50 новых вспышках АЧС у диких кабанов и домашних свиней. Новые случаи заболевания зарегистрированы в Сумской и Херсонской областях Украины у домашних свиней.