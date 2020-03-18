Китай предоставит помощь медицинским учреждениям Молдовы

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Правительство Китайской Народной Республики предоставит устройства и расходные материалы для медицинских учреждений Молдовы.

Договоренность о предоставлении первой партии помощи была подтверждена в ходе встречи генерального секретаря МИДЕИ Евгения Ревенко с послом Китайской Народной Республики в Молдове Чжаном Инхуном, которая состоялась во вторник, 17 марта. По данным пресс-службы МИДЕИ, партия включает более тысячи диагностических тестов, 100 тысяч защитных респираторов, 500 инфракрасных термометров, тысячу пар медицинских очков и т.д.

Китайская помощь предоставляется в контексте эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса, передаёт ipn.md.