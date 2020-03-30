Китай предоставил Молдове еще 1000 тестов на обнаружение коронавируса

Китай предоставил Молдове еще 1000 тестов на обнаружение коронавируса

Правительство КНР предоставило Республике Молдова еще 1000 тест-систем, используемых для обнаружения коронавируса. Об этом на своей странице в соцсети сообщила министр здравоохранения. 

– Продолжаем кампанию “Друг познается в беде”! Благодарим правительство Китая еще за 1000 бесплатных тестов для определения COVID-19! – написала она. 

Напомним, сегодня Игорь Додон объявил, что РМ закупит у Китая 100 тысяч тестов, так как они показали свою эффективность. Власти страны готовы организовать чартерный рейс, чтобы доставить важный груз в Молдову.

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