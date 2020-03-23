Китай и Россия предоставят помощь медицинским учреждениям Молдовы (ВИДЕО)

Китай и Россия предоставят помощь медицинским учреждениям Молдовы (ВИДЕО)

Партии помощи медицинским учреждениям прибудут на этой неделе в нашу страну от Китая и от Российской Федерации. Заявление было сделано президентом на брифинге для прессы. 

– Таким образом, у нас есть ВОЗ, которая практически каждые 2-3 дня помогает нам тем, что необходимо, в том числе тестами. Есть Китай, от которого мы уже получили партию помощи и ждем еще одну на этой неделе. И есть РФ, к которой мы обратились за помощью на прошлой неделе. Надеемся, что в течение этой недели ее получим, – сказал президент. 

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