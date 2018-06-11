Кислотой по углеводам. Полезны ли уксусные приправы к блюдам?

Мы привыкли добавлять уксус в салатные заправки, мариновать мясо и овощи. Кто-то даже пытается похудеть с помощью уксуса и очистить организм от токсинов. Но есть ли от него польза, кроме пикантного острого вкуса?

Рассказывает врач-эндокринолог и исследователь в области диабета и ожирения клиники Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Юргита Вараева.

— Уксус — это водный раствор кислоты. В нём нет витаминов, флавоноидов, аминокислот и прочих соединений. Присутствуют лишь в незначительных количествах некоторые органические кислоты — лимонная, яблочная и др. в зависимости от исходного продукта производства (виноград, яблоки и т.д.) Поэтому приписывать этому побочному продукту винного производства чудодейственные свойства совершенно необоснованно. Научные исследования не подтвердили достоверного снижения массы тела при приёме 1 столовой ложки уксуса в день. Не способен уксус также и очищать организм от токсинов.

Тем не менее, уксус как пищевая добавка обладает рядом биологических свойств, способных положительно влиять на организм в некоторых ситуациях.

1. Использование уксусных заправок, особенно при обильных застольях, позволяет снизить всасывание углеводов. Уксусная кислота нейтрализует ферменты, участвующие в расщеплении углеводов, в итоге они медленнее всасываются. Это важно для тех, кто страдает сахарным диабетом, но не только. К примеру, если человек съест богатый углеводами продукт, скажем, картофельное пюре, то такой продукт быстро расщепляется и всасывается, повышая сахар в крови. Под действием уксуса часть углеводов усвоится медленнее, часть не успеет всосаться вообще. В результате концентрация глюкозы в крови будет меньше. Такой эффект выражен лишь в отношении легкоусвояемых углеводов и при их значительно употреблении. На всасывание цельнозерновых круп, хлеба, продуктов, богатых клетчаткой уксус практически не влияет. В любом случае, если вы планируете обед или ужин с большим количеством углеводов, стоит добавить к ним в качестве приправы немного уксуса. Рис, макароны или картофель станут от этого только вкуснее.

2. Уксус, как и другие органические кислоты, облегчает переваривание белковых продуктов, повышает всасывание кальция из пищи.

3. Замена майонеза или сметаны в салате на уксусную заправку позволяет снизить калорийность блюда. Смешивая оливковое масло холодного отжима с уксусом, вы сохраняете все полезные свойства масла и уменьшаете его калорийность.

4. Уксус, особенно бальзамический, в сочетании с пряными травами (иногда с добавлением прочих приправ) придаёт любому блюду уникальный утончённые вкус. При этом яркий вкус такой заправки позволяет уменьшить количество соли.

И всё же уксусом не стоит злоупотреблять во избежание неприятных последствий.

1. Нарушение переваривания пищи. 1-2 столовые ложки уксуса, «съеденные» за раз, могут приводить к значительному увеличению времени нахождения пищи в желудке. Это будет проявляться тяжестью в животе, возможно — тошнотой, головной болью и даже рвотой. Да, уксус способствует снижению аппетита, но при этом значительно ухудшает самочувствие. В некоторых случаях, при регулярном употреблении в неразведённом виде и, отсюда, частой рвоте, может наблюдаться разрушение эмали зубов.

2. Ожоги кожи, слизистых и их хроническое раздражение. У большинства людей классический столовый уксус (3-6%) при употреблении внутрь не вызывает острых ожогов, но подобный риск увеличивается при повышении концентрации, употреблении в комбинации с другими раздражающими реагентами и у чувствительных лиц.

3. Хотя уксус повышает всасывание кальция из пищи, его действие на обмен микроэлементов требует дальнейшего изучения. В частности, были зафиксированы случаи развития остеопороза и критического снижения уровней калия у лиц, злоупотребляющих уксусом.

4. Уксусная кислота может влиять на всасывание и (или) действие некоторых лекарственных препаратов. Например, сахаронижающих, снижающих давление и других. Поэтому тем, кто принимает лекарства, стоит уточнить информацию об их совместимости с уксусными заправками.