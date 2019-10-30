Кишинёву нужен хозяйственник Чебан!

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О том, почему важно пойти на выборы столичного мэра

Формально местные выборы состоялись, однако во многих населённых пунктах пройдёт второй тур, в том числе и в Кишинёве. А его результат имеет стратегическое значение.

Дурная традиция

У нас сложилась дурная традиция: люди голосуют, подав-ляя рвотный рефлекс, будто стыдясь своего выбора. Голосуют не за своего кандидата, а против оппонента. Восхищаются не своим кандидатом, а критикуют и обильно поливают помоями конкурента.

Всё понятно: своего хвалить особо не за что! А всё потому, что свой кандидат зачастую – жалкое подобие кандидата. Он далеко не лучший из лучших. Просто заявил, что он свой, а оппонент – чужой.

Нередко свой кандидат – заурядный вор, болтун и баламут. Он не знает языков, считает Ирак столицей Ирана, путает НДС с ПМС! Ему красят губы, делают из него жертву, но заурядность и серость не скроешь. Она так и прёт: на дебатах («свои» их часто избегают), при встречах, при просьбах помочь решить проблему.

Вне конкуренции

Так вот что я вам скажу: мне не стыдно голосовать за Иона Чебана. Мне не стыдно за его достижения, знания и опыт. Никто не может сказать, что он необразованный, плохой менеджер, ничего не сделал для города и горожан.

Скажу как есть: он сделал больше всех! Он поддержал и помог многим, и граждане просто из чувства справедливости должны ему ответить тем же.

У Чебана солидное образование в сфере городского управления, которое он получил в самых престижных вузах мира. Назовите мне хоть одного кандидата, кто может сравниться с Чебаном в образовании, знании проблем города, в опыте госуправления?

Если столичные жители выйдут на выборы мэра хотя бы как год назад, то Чебан легко победит. Но за это нужно бороться, ведь он борется за всех кишинёвцев, за будущее города. Думаю, что и горожане должны проголосовать за своё будущее и за будущее своих детей!

Обращение к Нэстасе

Господин Нэстасе!

Я понимаю, что в городе выборы и вы хотите победить любой ценой. Это естественно. Но выборы не отменяют понятия чести и взаимоуважения. Объясню, о чём речь.

1) Вы подписали соглашение об альянсе, взяв на себя обязательство не нападать на ПСРМ. Но вы люто нападаете! Вы считаете, что поступаете по-мужски?

2) Вы 5 лет говорили, что Додон – с Плахотнюком. Но благодаря Додону и ПСРМ режим Плахотнюка пал. Может, пора извиниться?

3) Вы утверждаете, что Додон хочет стать вторым Плахотнюком. А разве Додон отнимал у вас бизнесы, заводил уголовные дела или всё-таки это был Плахотнюк? Додон назначил вас министром внутренних дел!

4) Вы обвиняли Плахотнюка в геополитическом разделении общества. Но вы делаете то же самое сейчас, говоря про Европу, Румынию, но только не про проблемы города. Так кто в таком случае Плахотнюк №2?

5) Вы говорите, что у Додона замашки мафиози, намекаете на некие схемы. Это мне напоминает обвинения Плахотнюка и Киртоакэ в ваш адрес и в адрес interlopii fugari Ţopa. Получается, что вас министром назначил mafiot? И не кажется ли вам нелепым ваше нахождение у власти с этой «мафией»?

6) Вы возмущены тем, что Додон критиковал отдельных министров – за аэропорт, за налоговую политику, за повышение цен и т. д. Так и ваш Ю. Ре-

ницэ критиковал МИДЕИ! Но мы голосовали за все ваши инициативы, в том числе за реформу юстиции! А вот наши проекты по индексации пенсий, материнскому капиталу, соцпомощи в 500 леев в месяц за отопление отложены в долгий ящик. И президент должен молчать, потому что вы ему «приказываете»?

7) Вы, как и Плахотнюк, говорите, что ПСРМ крышевала строительную мафию, хотя мы боролись с ней. Мы остановили 37 незаконных строек, в том числе перед зданием «Кодрянки»! Сколько строек остановили вы? Отвечу – ноль!

Кстати, вы проиграли дело в суде у И. Чебана, когда обвинили его в отчуждении муниципальных земельных участков. 28 октября Чебан заявил, что если Нэстасе не извинится, он вновь подаст на него в суд за клевету!

8) Мы вместе одолели режим. Так стоит ли такими обвинениями разрушать альянс и допускать возможность возвращения Плахотнюка? Не думаете ли вы, что те, кто вам посоветовал делать подобные заявления, хотят дискредитировать вас?

Давайте вместе обсуждать проекты, решать проблемы столицы. А кишинёвцы пусть выберут самого лучшего. Уверен, они имеют на это право.

Так кто же второй Плахотнюк?

Безусловно, Нэстасе пошёл войной на Чебана и ПСРМ, чтобы повысить свой рейтинг. Плюнул на соглашения, договорённости, партнёрство и даже на будущее коалиции ПСРМ – ACUM. Самое неприятное в этой истории то, что он начал нападать на президента, на Чебана, ПСРМ, обвинив их во всех грехах.

На днях Нэстасе заявил, что Додон хочет стать вторым Плахотнюком – он якобы перенял его схемы, людей, замашки. Сказать, что я в недоумении, – ничего не сказать. Ощущение, что А. Нэстасе пришёл с повинной!

1) Нэстасе, будучи министром МВД, не арестовал ни одного бандита, контрабандиста или хотя бы одного представителя мафии ДПМ, мафии недвижимости, контрабанды, каменных карьеров!

2) Генпрокурор Думитру Робу – выдвиженец Нэстасе. Об этом открыто заявил Ион Чебан на дебатах. Он – фин Веры Киронды, которая является кумой самого Нэстасе! Теперь вы понимаете, почему люди Плахотнюка на свободе? В том числе М. Таубер, Р. Апостолова, В. Чеботарь и т. д.! И почему на местных выборах Таубер свободно приходит в парламент и бьёт по Гречаной, Чебану и Додону? И почему нет арестов мафии?

Игра понятна. Нэстасе не задерживал этих товарищей, чтобы они могли давить на ПСРМ, не давая ей усилиться. Кстати, то же самое сделал и Плахотнюк на парламентских выборах, натравив на ПСРМ своих сателлитов. Ну и зачем сажать людей ДПМ? А с кем потом альянс создавать?

3) Не разрушена ни одна схема в МВД. Есть основания полагать, что контрабанда сигаретами, янтарём, спиртом продолжается. Об этом говорят ЛП, Ренато Усатый и т. д.

4) Не задержана ни одна партия или сумка с янтарём, сигаретами, наркотиками…

5) В МВД и в Пограничной полиции осталось много людей Плахотнюка, как и на таможне и в других госструктурах. Самые одиозные – Пуриче, Лекарь и т. д. ушли в отставку на днях, аккурат перед выборами, но многие… курируют «проекты».

6) Нэстасе на дебатах оперирует фальшивыми прослушками Плахотнюка, ходит с тремя телефонами, как Плахотнюк, третирует только ПСРМ, как и Плахотнюк, крышует лакеев Плахотнюка – Усатого, Таубер и других.

7) Нэстасе, как и Плахотнюк, бьёт в спину партнёрам. Натравил своего депутата Юрия Реницэ, чтобы тот обратился в Генпрокуратуру по поводу якобы незаконного финансирования ПСРМ в 2016 году! А ведь эту тему проталкивали люди Плахотнюка!

Вопрос: так кто хочет стать Плахотнюком №2?

Дилемма Нэстасе

Народ поверил обещаниям господина Нэстасе очистить страну от воров, разрушить схемы и монополии, уничтожить режим Плахотнюка, посадить Гимпу, Шора, Лянкэ и самого Плахотнюка! Он везде трубил об этом, божился, что так и будет.

Понимая это, парламент проголосовал за назначение его на должность министра внутренних дел. Ведь там 16 тыс. полицейских, спецназ, отдел по слежке, прослушке, видеонаблюдению! Но не прошло и четырёх месяцев как А. Нэстасе решил баллотироваться на должность мэра, фактически отказавшись от своих обещаний уничтожить режим и его преступные схемы.

Он хочет заниматься тем, чем никогда не занимался. Когда-то так же поступил Урекян: будучи хорошим управленцем, он пошёл в парламент. И провалился. Также поступил Киртоакэ: хорошо разбираясь в политике, он пошёл в мэрию. Итог печален.

Безусловно, Нэстасе понять можно. Он хочет уйти из правительства, выйти из-под опеки Санду, стать мэром, а потом, как он сам заявил недавно, – президентом. Тем самым он станет лидером правых.

Но что народу от этого? Андрей Нэстасе, возможно, хороший адвокат, борец, но не управленец и не хозяйственник. Чебан лучше разбирается в управлении городом. И это понимают все.

О роли пригородов

Сейчас много дискуссий о роли пригородов в выборах. Дескать, они все как один выйдут и проголосуют как всегда. Но это не совсем так.

Реально ПСРМ победила в четырёх пригородах – Вадул-луй-Водах, Ватре, Крикова и в Колонице. А самое главное – впервые мы выходим во второй тур в Сынжере и в Бачое.

О чём это говорит? О том, что действия и усилия Иона Чебана не прошли даром. Я не знаю ни одного пригорода, где бы он не помогал людям. Он помогал с реабилитацией дорог, проведением канализации и водопровода, с решением мусорной проблемы, с ремонтом школ, детских садов и так далее.

Если дошло до того, что 72% жителей Колоницы, родного села Д. Киртоакэ, избрали примара-социалиста, значит люди оценили усилия, которые Ион Чебан приложил, чтобы помочь пригородам. Ведь что до сих пор делали эти правые кандидаты? Они пугали людей, что вот приедут Путин на танке да медведи на велосипеде, их убьют, в Сибирь сошлют и так далее, те и голосовали за правых. Теперь их опять пугают, что вот придут левые и пригороды вычеркнут. И, кстати, наш конкурент, Андрей Нэстасе, делает то же самое, хотя сам умирает со смеху от собственного бреда. Ведь в Кишинёве всегда левые побеждают, это всем известно. Правые выигрывают за счёт того, что примерно 18 тыс. голосов перетекают из пригородов к ним, образуя разницу в 5–6 тыс. голосов в их пользу.

А когда выборы проходят, о пригородах благополучно забывают. В результате как была в Цынцаренах самая крупная свалка в Европе, так она и остаётся. Как были в Бачое пять свалок мусора, где крысы чувствуют себя как дома, так и остались. Как были в Кодру перебои с водой, так и продолжаются! Как было в Сынжере (и не только) зловоние от очистных сооружений, так и продолжает там витать. Единственная перемена – этот «аромат» ещё и усилился!

Вывод прост: пора объединить Кишинёв. И жители пригородов, и горожане должны вместе поддержать человека, который решал их проблемы, а не создавал новые. И этот человек – Ион Чебан.

Дилеммы кишинёвцев

Сегодня в городе повторяется та же история, что на парламентских и президентских выборах. Правые объединяются (вернее, их объединяют), а левых разобщают и раскалывают. Уже понятно, что всеми путями вбрасываются идеи типа «зачем голосовать, всё равно ничего не меняется, всё равно правые победят, всё равно все воры».

А теперь задам вопрос: раз все воры и ничего не поменяется, почему тогда в пригородах всегда выходят, голосуют… и правые побеждают? Почему правые истерят, поднимают своих, а левые молчат и не выходят? Почему правые объединяются, а левые – нет?

Ответ на поверхности. Они объединяются, потому что боятся левых. Они выходят, чтобы не дать нам победить, зная, что это возможно. Они голосуют, чтобы пришли свои и осталось так, как было: высокие тарифы, беспредел застройщиков, отсутствие компенсаций (Нэстасе уже не прочь их аннулировать, а это 70 тыс. граждан), в перспективе – 8 леев за проезд в общественном транспорте, на радость транспортной мафии! Кстати, уже появились билеты, где указана стоимость 8 леев. Но пока продают прежние, где значится цена в 3 лея, – ждут победы своих.

Правые устами Цыку уже хотят аннулировать всё делопроизводство в мэрии на русском языке, которое было внедрено по предложению ПСРМ. Думаете Нэстасе будет против? Нет, конечно! Он же в парламенте против русского языка и российских аналитических программ на ТВ! Мы предлагаем – а они говорят, мол, не надо, потерпите, это не горит!

Ион Чебан имел все шансы победить с первого тура. Но если участие пригородов в выборах составило 41%, то Кишинёва – 35%, а Ботаники и Рышкановки и того меньше – примерно 32%!

Если столичные жители выйдут на выборы мэра хотя бы как год назад, то Чебан легко победит. Но за это нужно бороться, ведь он борется за всех кишинёвцев, за будущее города. Думаю, что и горожане должны выйти и проголосовать за своё будущее и за будущее своих детей!

Богдан Цырдя, политолог