Кишинёвский зоопарк временно закроют на следующей неделе

Его двери будут закрыты для посетителей с 23 по 29 апреля.

Как сообщила муниципальная примэрия, закрытие зоопарка связано с организацией работ по ремонту пешеходных путей. Планируется восстановить около 9 тысяч квадратных метров дорожек.

Двери обновлённого зоопарка откроются для посетителей 30 апреля. С того момента он будет работать в привычном режиме – круглогодично и ежедневно без выходных и перерывов, с 08:00 утра.

Кишинёвский зоопарк был открыт 9 мая 1978 года, и является единственным в нашей стране. На данный момент коллекция насчитывает около 1000 различных животных, виды которых охватывают все континенты, в том числе и Антарктиду.