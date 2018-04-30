Кишинёвский зоопарк преобразился: какие изменения ждут посетителей (ВИДЕО)

Единственный столичный зоопарк вновь открыл свои двери посетителям после недельного перерыва, связанного с ремонтными работами, и приглашает всех жителей страны посетить уже возобновлённый зоологический сад.

В результате ремонта была заменена лестница у входа на территорию зоопарка, а также восстановлены тропинки, передаёт publika.md. Кроме этого, клетки зверей отремонтировали, где это было необходимо, и покрасили. Также зоопарк украсили новой растительностью и посадили на территории 1500 цветов. Однако до озера дело не дошло, и оно всё также остаётся в первозданном виде.

Директор зоопарка Алексей Ханцацук рассказал корреспонденту АиФ, что во время ремонта животные находились в “жутком шоке” от громких звуков. Напомним, что последний раз ремонт проводился 10 лет назад. Он также сказал, что в период ремонта на свет появились волчата. Кроме этого, за это время вылупился редчайший вид кубинского крокодила.

Стоит отметить, что после ремонта цена за билет в зоопарк не изменилась – для учащихся и пенсионеров она составляет 5 леев, для взрослых – 30 леев, а вход детям до 5 лет бесплатный.