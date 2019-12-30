Кишинёвский суд вынесет приговор двоим гражданам Израиля за злоупотребление властью

Кишинёвский суд вынесет приговор двоим гражданам Израиля за злоупотребление властью

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) направила в Кишинёвский суд уголовное дело в отношении двух граждан Израиля, обвиняемых в злоупотреблении властью.

На стадии уголовного преследования обвиняемые полностью признали свою вину. В случае обвинительного приговора, вынесенного судом, им грозит штраф в размере до 200 000 леев или лишение свободы на срок от 2 до 6 лет, в обоих случаях с лишением права осуществлять определённую деятельность.

Напомним, что иностранные граждане были арестованы по требованию прокуратуры в начале прошлого месяца в рамках дела о преступной группе, специализирующейся на незаконном обороте наркотиков. Различными незаконными способами задержанные пытались избежать уголовной ответственности за совершённые преступления. Их обвиняют в активной коррупции и злоупотреблении властью.

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