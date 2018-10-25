Кишинёвский суд вновь под угрозой: в полицию поступило сообщение о заложенной бомбе (ФОТО, ВИДЕО)

Сообщение о бомбе, заложенной в здании суда сектора Ботаника, поступило сегодня в Службу 112, приблизительно в 11.05.

По словам пресс-секретаря столичной полиции Светланы Скрипник, звонок поступил от неизвестного мужчины, пишет unimedia.md. На место происшествия прибыли правоохранительные органы. Зона на данный момент оцеплена, а все судебные слушания были отклонены.

Обстоятельства выясняются. «Аргументы и факты в Молдове» следят за развитием событий.

Фото и видео: Алексей Димитров