Кишинёвский цирк и Бендерскую крепость отреставрируют

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Здание столичного цирка и Бендерская крепость будут восстановлены при поддержке Европейского cоюза. Конкурс по проектным работам начнётся в начале 2020 года.

Здание Кишинёвского цирка прошло техническую экспертизу: было проверено состояние кровли, подвальных помещений и наружных стен. По результатам технической экспертизы в начале 2020 года будет организован конкурс на выполнение проектных работ по реконструкции, пишет agora.md.

Специалисты планируют превратить здание в культурный и образовательный центр, в учреждение, где будут проходить цирковые представления, а также проводиться концерты, национальные и международные фестивали, ярмарки и иные праздничные мероприятия.

​​В рамках программы ЕС также будет восстановлена Бендерская крепость. Техническая экспертиза должна выявить наиболее уязвимые части здания, которые нуждаются в срочном ремонте.

Реконструкция пройдёт в рамках Программы ЕС “Меры по укреплению доверия”, внедряемой ПРООН.