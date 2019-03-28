Кишинёвская канатка

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Сможет ли фуникулёр ещё послужить людям?

В нашем городе есть поистине грандиозные сооружения, возведённые когда-то ради улучшения условий жизни кишинёвцев. сегодня остаётся лишь вспоминать об этих проектах и надеяться, что когда город поумнеет, давние дорогостоящие начинания ещё не потеряют своей актуальности.

В 1983 году горсовет столицы МССР объявил через прессу о начале строительства первого и пока что единственного местного фуникулёра. Одни кишинёвцы восприняли эту новость с воодушевлением – мол, и у нас наконец-то появится статусное новшество. Другие же отреагировали спокойнее, потому что, по их мнению, так и надо. Всё шло планомерно – город развивался в соответствии с запросами времени и техническим прогрессом.

Чудо заботы

Правда, через каких-то 10 лет прогресс закончился, а всё, что нам сегодня за него выдают, – не более чем сказки. Ведь настоящий прогресс – это плоды радения о всеобщем благе, а не о выгоде отдельно взятых индивидуумов.

Взять тот же кишинёвский фуникулёр. Его возвели для того, чтобы связать два новых на тот момент микрорайона – нижние Боюканы (Скулянку) и верхние Боюканы. Обе территории тогда активно застраивались и заселялись. Следовательно, требовались новые решения по обеспечению транспортом всех жильцов возведённых многоэтажек.

Строительство канатной дороги планировалось завершить к 60-летию образования советской Молдавии и Коммунистической партии республики, то есть к октябрю 1984 года. Но объект сдали лишь в 1990-м.

Фуникулёр проектировали специалисты из Тбилиси, а строительство осуществлял кишинёвский трест «Монолитстрой».

Те из нас, кто помладше, будут удивлены и спросят: «Неужели в Кишинёве власти когда-то заботились о простых людях?! Неужели архитекторы, инженеры, чиновники, в конце концов, ночами не спали, ломая голову над тем, как сделать наше существование лучше – сэкономить время жителей города на транспорт, избавить их от необходимости лишний раз дышать выхлопными газами и даже… сделать путь в школу, вуз и на работу более приятным и живописным?» Те из вас, кто пользовался фуникулёром в Кишинёве, уверен, прекрасно помнят о том, как под движущимся вагончиком проносились кроны деревьев лесополосы, отделявшей улицу Эминеску (сейчас Николая Костина) от улицы Куйбышева (ныне Каля Ешилор).

«Запуск канатной дороги заметно разгрузит проезжие части, связывающие Боюканы с центром города. Но переход с частного транспорта на альтернативный – это сложная затея, требующая дополнительных мер, направленных на более интенсивную мотивацию владельцев авто».

Метро без подземки

На протяжении последних 15 лет в Кишинёве периодически муссируется идея прокладки линий лёгкого метро и скоростного трамвая. Для этого в разное время предлагались проекты – каждый со своей спецификой. Авторы одних проектов предлагали рыть тоннели для поездов под Телецентром, Чеканами и под улицей Измаильской, другие хотели обойтись исключительно наземным вариантом, третьи сводили решение к электрификации пригородных участков железной дороги.

Периодически – именно с целью создания линий скоростного транспорта – предлагалось реанимировать фуникулёр для транзита с одной ветки метро на другую.

Но и без учёта всех этих идей, согласитесь, сегодня старая канатка была бы для Кишинёва весьма актуальна, избавляя нас от необходимости простаивать в пробках или петлять на своих авто по непредсказуемым боюканским улочкам. Именно этого мнения придерживается экс-первый заместитель главного архитектора Кишинёва Валерий Лупашку:

– Было бы изумительно восстановить фуникулёр на Скулянке. Правда, за эти годы там успели построить здание, которое может затруднить работу канатки, но, думаю, здесь найдётся техническое решение. Главное, чтобы власти города изыскали, наконец, средства на ремонт и запуск канатной дороги.

По его словам, холмистость Кишинёва могла бы помочь в разгрузке транспортных артерий. Собеседник уверен, что устранить автоколлапс можно с помощью фуникулёров на Ботанике, а также между Чеканами, верхней Рышкановкой и Старой Почтой, где в совокупности проживает – ни много ни мало – порядка 300 тыс. человек.

– Каждый день, утром и вечером, одна-единственная дорога, ведущая в центр с Чекан через Рышкановку, превращается в сплошную пробку. Уже давно идёт речь о прокладке новой трассы. Но как много можно было бы сэкономить денег, реши местные власти соорудить фуникулёр через Рышкановский парк, – заметил Лупашку.

Две версии

За 20 лет до того как за молдавской столицей окончательно закрепилась слава города автомобильных пробок и без двух минут миллионника, столичные власти постановили: законсервировать канатку по причине… отсутствия достаточного количества пассажиров. Это лишь официальная версия. О версии неофициальной, но стремительно распространившейся в тот период по городу, рассказал известный фотограф Игорь Взоров:

– В середине 90-х один парень, находясь с друзьями в кабинке фуникулёра, поспорил, что спрыгнет вниз. Спрыгнул. К счастью, не погиб, но покалечился. Именно это происшествие во многом и послужило причиной консервации канатки. Жаль, что так всё закончилось, ведь на создание этого сооружения были потрачены огромные деньги – около 7 млн советских рублей. Столько же стоило возведение кишинёвского цирка, который, увы, тоже привели в запустение.

А те, кому довелось прокатиться на фуникулёре, даже через много лет не перестают делиться впечатлениями об одной фишке, которую невозможно было ощутить, не отправившись в короткое, но запоминающееся путешествие с верхних Боюкан на Скулянку. На этом маршруте, после второй промежуточной опорной башни, канат резко уходил вниз, поэтому на мгновение вагончик как будто зависал в воздухе. Именно эта особенность так нравилась не только падким до острых ощущений подросткам, но всем без исключения. Ради одной секунды многие катались по несколько раз в день. Да и сам проезд был дёшев: пять советских копеек и что-то эквивалентное в молдавских леях с 1993 года.

Между концом и началом

Идея реанимировать фуникулёр в молдавской столице до сих пор витает в воздухе. Ещё в начале 2010-го мэрия Кишинёва, часто в последние годы падкая на прожектёрство, объявила о поиске инвесторов для ремонта и запуска кишинёвской канатной дороги. Но дальше слов дело не пошло, что совсем не редкость в нашем городе – бедность, хоть и не порок, но, как говорится, весьма заметный недостаток, особенно если речь идёт о современном городе и необходимости его модернизации.

А пока дело стоит на месте, ведутся споры о том, нужно ли вообще восстанавливать нашу канатную дорогу или же пришло время снести опоры и забыть о ней. Например, эксперт в области градостроительства Виктор Киронда считает, что вопрос о реанимации фуникулёра можно обсуждать только после детального изучения вопросов: сколько средств нужно на его восстановление и насколько, с финансовой точки зрения, игра стоит свеч, если, допустим, брать деньги из городского бюджета.

– Конечно, запуск канатной дороги заметно разгрузит проезжие части, связывающие Боюканы с центром города. Но переход с частного транспорта на альтернативный – сложная затея, требующая дополнительных мер, направленных на более интенсивную мотивацию владельцев автомобилей. Например, можно ввести платные парковки, сократить доступ личных машин в центр Кишинёва, установить налог за дополнительный объём мотора и т. д., – отметил В. Киронда.

Он не исключает возможности связать фуникулёр с инфраструктурой велосипедных дорожек, но для этого необходимо понять, вместят ли кабинки канатки несколько единиц этого, едва ли не самого экологичного, транспортного средства.

Кто знает, может быть, мы и доживём до воплощения в жизнь всех этих нужных и оригинальных идей.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Откажись от автомобиля

Алла Кириченко, архитектор: Если говорить о какой-либо новой для Кишинёва системе общественного транспорта, то необходимо, в первую очередь, понять, где будет проходить его маршрут. Потому что центр нашего города для таких новшеств не пригоден, значит речь идёт о периферии, и здесь нужно внимательно выбирать места.

Хотя нам нужно, в первую очередь, чтобы уже имеющийся в наличии общественный транспорт работал эффективно, чтобы было достаточно троллейбусов и автобусов на линиях. Тогда люди будут гораздо чаще пользоваться именно общественным, а не своим личным транспортом. Одна из необходимых мер в этой сфере – создание на периферии Кишинёва стоянок для машин, приезжающих из пригородов. В любом случае нужен комплексный подход к решению этой проблемы.

Подготовил Николай Костыркин