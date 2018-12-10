Кишинёвец пытался незаконно провезти через Брянск 20 канареек

Брянские пограничники задержали уроженца Молдовы, который задекларировал птиц, но не предоставил на “живой груз” ветеринарные документы.

Житель Кишинёва был задержан в поезде “Кишинёв-Москва”. В багаже молдаванин перевозил 20 живых канареек. Задержанный пояснил, что груз предназначался для продажи в Москве. У мужчины была с собой декларация, но не оказалось ветеринарных документов на пернатых.

На мужчину завели дело об административном правонарушении, передаёт bryansktoday.ru. Канарейки были возвращены на сопредельную территорию.