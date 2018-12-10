Кишинёвец пытался незаконно провезти через Брянск 20 канареек

Кишинёвец пытался незаконно провезти через Брянск 20 канареек

Брянские пограничники задержали уроженца Молдовы, который задекларировал птиц, но не предоставил на “живой груз” ветеринарные документы.

Житель Кишинёва был задержан в поезде “Кишинёв-Москва”. В багаже молдаванин перевозил 20 живых канареек. Задержанный пояснил, что груз предназначался для продажи в Москве. У мужчины была с собой декларация, но не оказалось ветеринарных документов на пернатых.

На мужчину завели дело об административном правонарушении, передаёт bryansktoday.ru. Канарейки были возвращены на сопредельную территорию.

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