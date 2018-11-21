Кишинёвец принуждал знакомую заниматься проституцией из-за долга (ВИДЕО)

27-летний житель Кишинёва был помещен под превентивный арест на 20 дней по подозрению в торговле людьми. Подозреваемый вынудил молодую женщину заниматься проституцией из-за долга.

В результате следственных мероприятий сотрудники Центра по борьбе с торговлей людьми совместно с сотрудниками Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам установили, что гражданин по имени Алексей вынуждал заниматься проституцией 19-летнюю девушку, ссылаясь на несуществующие долги в размере 8 000 леев.

Сотрудники полиции установили, что с марта по август 2018 года подозреваемый требовал возвращения вымышленного долга за ущерб в квартире, которую снимала жертва. В качестве уплаты мужчина заставлял девушку заниматься проституцией. Кроме того, подозреваемый угрожал рассказать семье потерпевшей о её непристойном занятии.

В ходе следственных действий полиция выяснила, что подозреваемый намеревался встретиться с девушкой в ​​Кишинёве, чтобы получить деньги. 9 ноября 2018 года молодые люди встретились, и девушка передала подозреваемому 2 000 леев. 15 ноября подозреваемый был задержан в момент получения от жертвы ещё 3 000 леев.

Если мужчину признают виновным, ему грозят тюремные сроки от 6 до 12 лет.