Кишинёвцы поблагодарили аплодисментами борющихся с коронавирусом врачей

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Акция прошла в столице во второй раз.

Минувшим вечером некоторые жители столицы вышли на свои балконы одновременно, чтобы поблагодарить аплодисментами всех работников медицинской системы, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Овации были слышны во дворах многоэтажек и частных домов, передаёт publika.md.

Присоединились к акции и жители улицы Николая Тестемицану на Телецентре, рядом с Республиканской клинической больницей. Аплодировали люди всех возрастов. По словам горожан, таким образом они хотят оказать врачам моральную и духовную поддержку.

– Они – настоящие герои наших дней! Жаль, что, находясь дома, мы только так можем им помочь, хотелось бы оказать больше содействия. Это обращение ко всем гражданам – оставайтесь дома! – призывают участники акции.

Стоит отметить, такой способ проявления солидарности с медиками зародился в Италии. В условиях вынужденного карантина люди выходили на балконы квартир, пели и танцевали, таким образом поддерживая друг друга, а затем стали аплодировать и врачам в знак благодарности.