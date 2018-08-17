Кишинёвцы недовольны счётчиками в такси: цены на поездки значительно выросли (ВИДЕО)

Жители столицы уверены, что стоимость поездок на такси значительно увеличилась с тех пор, как службы такси внедрили счётчики, рассчитывающие оплату в зависимости от проделанного пути.



Более того, многие жалуются, что недобросовестные таксисты намеренно выбирают путь длиннее, чтобы «намотать километраж». Водители службы такси, в свою очередь, отрицают это обвинение и утверждают, что клиенты, напротив, стали меньше раскошеливаться с тех пор, как появились чеки.

Так, например, жительница Кишинёва воспользовалась услугами службы такси. За поездку до северного автовокзала по кассовому чеку она заплатила на 5 леев больше, чем платила несколько месяцев назад за поездку такого же маршрута. По словам пассажирки, с тех пор как она получает чек, часто случается, что таксисты везут ее в пункт назначения по более длинным маршрутам, чем обычно. А молодой человек, который приехал с улицы Киевской на северный автовокзал на такси, утверждает, что заплатил за поездку 60 леев.

Сотрудники фирм, специализирующихся на таксомоторных перевозках, утверждают обратное, передаёт protv.md. Они говорят, что с момента выдачи кассовых чеков все стало более прозрачно, что лучше для клиента, так как он платит только за пройденный путь. Один из таксистов заявил, что цены остались прежними, другой предложил, во избежание споров о выбранном маршруте, клиентам самим до, а не после поездки объявлять, какой дорогой ехать. Водители такси утверждают, что их доходы ничуть не изменились с внедрением таксометра. Стоит отметить, что и до, и после внедрения счётчиков, вызвать такси в столице остаётся сложной задачей, особенно в часы пик.

Пресс-секретарь Налоговой службы сообщил, что после проверок на прошлой неделе 13 водителей были оштрафованы за невыдачу кассовых чеков и отсутствие необходимых документов.