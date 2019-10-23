Кишинёвцы могут подать заявки на компенсацию расходов за отопление

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Жители муниципия могут представить документы для запроса компенсаций за оплату отопления в холодный период. Услугой могут воспользоваться семьи, чей общий среднемесячный доход в предыдущем календарном году не превышал 3 000 леев на человека.

Как пишет ipn.md, документы должны быть представлены муниципальным предприятиям, управляющим жилищным фондом, объединениям совладельцев в кондоминиуме, объединениям собственников приватизированных квартир и т. д., а также в претуры. Жители пригородов должны представить пакет документов в примэрии городов и коммун.

Жильцам, которые воспользовались компенсациями в период 2018-2019 гг., предстоит подать только запрос на подтверждение. Что касается размера компенсации и способа её предоставления, они будут утверждены Кишинёвским муниципальным советом, пишет источник.

В прошлом году сумма помощи, выплаченная за отопление, составила 40% от стоимости счёта за отопление – для семей, живущих в многоэтажных жилых домах. Лица, владеющие двумя или более квартирами на территории муниципия, не могут получить данную финансовую поддержку.