Кишинёвцу грозит до 6 лет тюрьмы за взятку в 4 000 евро

Кишинёвцу грозит до 6 лет тюрьмы за взятку в 4 000 евро

Сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) и прокуроры задержали жителя Кишинёв за то, что он получил 4 000 евро, пообещав взамен помочь в получении лицензии адвоката.

По словам осведомителя, мужчина потребовал деньги под предлогом того, что может повлиять на Комиссию по лицензированию адвокатской деятельности, сообщает пресс-служба НАЦ. После накопления достаточного количества доказательств, офицеры НАЦ задержали подозреваемого по обвинению в злоупотреблении служебным положением.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Если подозреваемого признают виновным, то ему грозит штраф в размере до 200 000 леев или лишение свободы на срок до 6 лет.

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