Кишинёвцев призывают высказаться по поводу проекта концепции уличной торговли в столице

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Проект концепции уличной торговли в столице был завершён и размещён на официальном сайте примарии для проведения консультаций. С сегодняшнего дня и до 17 апреля текущего года жители муниципия, заинтересованные лица, экономические агенты, профильные НПО и другие могут выдвигать свои предложения для улучшения этого документа.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил Ион Чебан. Градоначальник подчеркнул, что развитие города, как в плане инфраструктуры, так и эстетики, всегда было и остаётся приоритетом в его деятельности.

Должна быть ясность в отношении размещения киосков, их облика и работы. Только совместными усилиями мы можем изменить город к лучшему, – уверен Чебан.

Детали можно найти на официальном сайте примарии Кишинёва.

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