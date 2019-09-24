Кишинёвцев призывают привести в порядок дома перед празднованием Дня города

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Примэрия муниципия Кишинёв призывает жителей города вместе с администрацией принять участие в улучшении внешнего вида столицы в контексте подготовки к празднованию Храма города.

Таким образом, местные органы власти призывают горожан, проживающих в частных домах, а также управляющих жилым фондом показать свою хозяйственность, которой славятся молдаване, и привести в порядок фасады домов, подъезды, а также ворота и территории вокруг построек. По данным пресс-службы примэрии, это необходимо сделать для того, чтобы 14 октября, в День города Кишинёва, мы “достойно могли принять гостей столицы, как в общественных местах, так и в своих домах”.

Кроме этого, кишинёвцев призывают отдельно собирать сухие листья и вывозить их через профильные муниципальные службы. А в случае обнаружения стихийных мусоросвалок, гражданам советуют сообщать об этом в претуры секторов.