Кишинёвцев призывают не оставаться в стороне в “День добрых дел” и стать донором крови

В рамках мероприятия каждый желающий сможет пожертвовать кровь, проявив таким образом свой гражданский дух.

“День добрых дел” пройдёт в Кишинёве в воскресенье, 29 апреля. С 11:00 до 21:00 на пешеходной улице (Е. Дога) будут проходить самые разные мероприятия: начиная от детских игр, заканчивая благотворительными ярмарками и лекциями о здоровом образе жизни.

Кроме этого, в рамках мероприятия каждый желающий сможет стать донором крови и внести свой вклад в чью-то жизнь. После переливания добровольцам в обязательном порядке будет проявлена мера социальной поддержки. Организаторы напоминают, что донорам необходимо иметь при себе удостоверение личности.