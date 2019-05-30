Кишинёвцев атакует тополиный пух: улицы и дома покрыл белый ковёр (ВИДЕО)

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Столичные улицы буквально утопают под слоем тополиного пуха. Жильцам приходится в жаркую погоду находиться с закрытыми окнами, а автомобилистам – регулярно счищать тополиный пух с крыш. По словам муниципальных властей, они не знают, как бороться с естественным процессом цветения тополей.

Горожане тоже не знают, куда им деваться от пуха, пишет tv8.md. Особенно тяжело приходится аллергикам, которым в пору цветения приходится буквально сидеть взаперти.

Мучаемся от аллергии. Пух вызывает конъюнктивит и другие заболевания. Мы не просим срубить все деревья, но, хотя бы, их не высаживать. Мы обращались в специализированные службы, но они только перекладывают ответственность друг на друга: никто ничего не решает, – жалуются горожане. Не вижу, как можно остановить цветение дерева. Это ведь естественный процесс, прокомментировал ситуацию глава Ассоциации зелёных насаждений Кишинёва Сергей Карп.

Аллергологи рекомендуют страдающим выходить на улицу во второй половине дня, надевать очки, а после прогулки – принимать душ и очищать одежду.

Ранее мэрия Кишинёва заявляла, что больше не будет высаживать деревья-аллергены. В настоящее время в столице насчитывается около 10 000 тополей.