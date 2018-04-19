Кишинёв встал в километровых пробках из-за ремонта дорог (ВИДЕО)

Не успели кишинёвцы нарадоваться затишьем, которое царило в городе в праздничные дни, как возобновился ремонт дорог, а вместе с тем и пробки.

Из-за перегруженного траффика в секторе Рышкановка сейчас ни пройти, ни проехать. Улицы Тудор Владимиреску, Алеку Руссо и Киев битком забиты автомобилями, передаёт protv.md. Некоторые автомобилисты стоят на одном месте уже битый час. После того, как рабочие залатали очередную дыру, автомобилисты очень долго преодолевали участок дороги на кругу у Цирка.

– Такой беспорядок во всём. Они издеваются над людьми. Дороги разрушены, а дорожные налоги мы выплачиваем в строгом порядке. Лучше эти деньги за налог мы будем отдавать на обслуживание машины, – негодует водитель.

Пресс-секретарь примэрии муниципия Вадим Брынзюк сообщил порталу unimedia.md, что работы проводятся только на двух или трёх улицах, а ещё одной причиной пробок является президентская делегация. Кроме этого, он сказал, что по ночам в городе проводят фрезерование, а асфальт кладут днём, так как температура воздуха на данный момент не позволяет делать это в ночное время суток.

Напомним, что латание дорог началось в начале этого месяца. На это было выделено 125 млн леев из муниципального бюджета.