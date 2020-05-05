Кишинёв вошёл в топ-10 городов СНГ, которые туристы хотят посетить виртуально

Российская компания туристической статистики ТурСтат определила топ-10 городов СНГ для виртуальных туров.
Рейтинг составлялся по результатам исследования числа запросов предложений виртуальных туров и экскурсий в городах стран СНГ в поисковых системах. Поскольку рейтинг составлялся для российских пользователей, в него не вошли Санкт-Петербург, Москва и другие города РФ, передаёт mybusiness.md.
Первая десятка городов из государств СНГ выглядит следующим образом:
- Минск, Беларусь – 661 тысяч*;
- Алматы, Казахстан – 239 тысяч;
- Ташкент, Узбекистан – 169 тысяч;
- Витебск, Беларусь – 165 тысяч;
- Бишкек, Кыргызстан – 153 тысяч;
- Баку, Азербайджан – 150 тысяч;
- Ереван, Армения – 149 тысяч;
- Кишинев, Молдова – 106 тысяч;
- Нур-Султан, Казахстан – 87 тысяч;
- Душанбе, Таджикистан – 50 тысяч.
* Число результатов поиска по запросу «виртуальные экскурсии» в Google.
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