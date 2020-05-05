Кишинёв вошёл в топ-10 городов СНГ, которые туристы хотят посетить виртуально

Кишинёв вошёл в топ-10 городов СНГ, которые туристы хотят посетить виртуально

Российская компания туристической статистики ТурСтат определила топ-10 городов СНГ для виртуальных туров.

Рейтинг составлялся по результатам исследования числа запросов предложений виртуальных туров и экскурсий в городах стран СНГ в поисковых системах. Поскольку рейтинг составлялся для российских пользователей, в него не вошли Санкт-Петербург, Москва и другие города РФ, передаёт mybusiness.md.

Первая десятка городов из государств СНГ выглядит следующим образом:

  •     Минск, Беларусь – 661 тысяч*;
  •     Алматы, Казахстан – 239 тысяч;
  •     Ташкент, Узбекистан – 169 тысяч;
  •     Витебск, Беларусь – 165 тысяч;
  •     Бишкек, Кыргызстан – 153 тысяч;
  •     Баку, Азербайджан – 150 тысяч;
  •     Ереван, Армения – 149 тысяч;
  •     Кишинев, Молдова – 106 тысяч;
  •     Нур-Султан, Казахстан – 87 тысяч;
  •     Душанбе, Таджикистан – 50 тысяч.

* Число результатов поиска по запросу «виртуальные экскурсии» в Google.

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