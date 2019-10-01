Кишинёв вошёл в десятку наиболее привлекательных городов СНГ для туризма

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Кишинёв включили в рейтинг 10 наиболее привлекательных городов СНГ для туристических мероприятий и экскурсий. Такие данные представил российский туристический портал «TurStat».

Среди наиболее популярных городов – Минск, Астана, Ереван, Баку, передаёт moldpres.md. Портал отмечает, что в молдавской столице одним из наиболее популярных мероприятий для иностранцев является День вина, который пройдёт в этом году 5-6 октября.

По данным Национального бюро статистики, в 2018 году Молдову посетили 4,3 млн. иностранных граждан, что на 11,7% больше, чем в предыдущем году. В структурах по размещению туристов в первые 6 месяцев 2019 года было зарегистрировано более 156,4 тыс. туристов, из которых 78,9 тыс. иностранных туристов. Самая значительная доля в общем количестве пришлась на туристов из Румынии (27,0%), Украины (11,9%), Российской Федерации (7,9%), США (6,1%), Германии (4,6%) и Италии (4,5%). Кроме того, в первой половине текущего года туристические агентства и туроператоры предоставили услуги 151,6 тыс. туристам и экскурсантам, что на 12,2% больше, чем в соответствующем периоде 2018 года.