Кишинёв ушёл из-под ног

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О том, что, проиграв столицу, правые обезумели

У Нэстасе появилась нескрываемая агрессия к Чебану за потерю столицы.

У Санду обострилась ненависть к Додону за проигрыш в президентских выборах в 2016 году.

Конкурсы – ширма

6 ноября свершилось немыслимое: министр юстиции Олеся Стамате аннулировала конкурс по отбору кандидата в генпрокуроры, который сама же организовала и признала объективным! Тем самым министр Стамате плюнула в лицо участникам конкурса, экспертам, партнёрам по коалиции.

Мотивация министра бесподобна – якобы результаты конкурса были искажены голосованием представителя ПСРМ! Он дал меньше баллов Ш. Глигору и В. Грибинче – фаворитам ACUM и больше – А. Стояногло, якобы фавориту ПСРМ!

Напомним читателям, что, согласно результату конкурса по отбору кандидатур на должность генпрокурора, прошли четыре человека: А. Стояногло, В. Грибинча, О. Крышмару и В. Солтан. Разберёмся.

Минюст предложил неконституционный фильтр – комиссию экспертов для отбора кандидатов в ГП! ПСРМ тем не менее поддержала идею, чтобы двигать реформу вперёд и не быть обвинённой в её торможении. Минюст организовал конкурс, набрал 5 из 6 судей-экспертов, разработал тесты и – о боже! – признал сначала его результаты! Как мог один человек исказить оценку пяти? Эксперты комиссии И. Боцан, С. Бэешу заявили, что конкурс был объективным. Выиграли лучшие – 4 кандидата из 16! Или конкурс стал сразу же необъективным, потому что не прошёл фаворит ППДА Ш. Глигор, который не является ни судьёй, ни прокурором? Зарубежный эксперт Джеймс Гамильтон поставил максимальные оценки тем же четырём кандидатам, что и комиссия. Он тоже не прав? По подсчётам экономиста В. Ионицэ, если убрать максимально высокие и максимально низкие оценки (назовём их необъективными), получим тот же результат – Стояногло, Грибинча, Крышмару, Солтан. Даже если убрать оценки, поставленные представителем парламента, то Стояногло всё равно первый. Против Ш. Глигора голосовали Джеймс Гамильтон и Р. Ботезату, член НПО «Центр юридических ресурсов Молдовы». Директор этой неправительственной организации В. Грибинча – человек Майи Санду, он же участник конкурса. Проще говоря, люди Санду были против Ш. Глигора. Сама Стамате дала высший балл Стояногло, Грибинче (ПАС) и Глигору (ППДА). Считает ли она, что голосовала объективно, поддерживая «партийных кандидатов»? Правительство провалило конкурс на должности судей КС. Провальным был концепт реформы юстиции – Венецианская комиссия затоптала его. Здесь кто виноват? Правительство желает одного – назначить везде своих людей. Конкурсы – ширма. И если свои не проходят, они конкурсы отменяют, пока не продвинут своего.

Ясно одно: своими амбициями М. Санду поставила под удар правительство, реформы, собственных товарищей, будущее страны. Местные примары и советники от ACUM в шоке. Они обещали дороги, канализацию, свет! Теперь всё – коту под хвост.

Рейдерский захват прокуратуры

В тот же день премьер-министр М. Санду взяла на себя ответственность за проект поправок в Закон о Генпрокуратуре. Это значит, что закон будет принят без парламента, если тот в течение 72 часов не начнёт процедуру отставки!

Так Ю. Лянкэ принимал законы о финансовых институтах в 2014 году, которые позволили украсть миллиард. Так же поступил П. Филип в 2016 году, переложив выплату миллиарда на плечи граждан. Теперь так делает М. Санду! Согласно этому «законопроекту» она получит исключительное право представить Совету прокуроров двух кандидатов на должность генпрокурора. Так же она может в любой момент снять прокурора. Короче, премьер-министр подменяет собой генпрокурора. Он переходит в ручное управление.Что плохого в этом, спросит наивный гражданин?

Объясню:

Санду сделала это за спиной ПСРМ, граждан, экспертов. Это грубое нарушение принципа транспарентности при принятии решений. Тогда зачем мы вообще ей нужны? Она нарушила договор о коалиции, де факто уничтожив её! Там чётко прописано: кандидатуру генпрокурора выбирают через конкурс Минюста, потом рассматривает Высший совет прокуроров, который отбирает кандидата и предлагает президенту на утверждение. Она нарушила статью 125 Конституции РМ. В ней чётко написано, что кандидатуру генпрокурора выбирает Высший совет прокуроров, а не премьер и т. д. Президент утверждает или отклоняет кандидатуру. Премьер-министр выбор обязан уважать. Она нарушила и статью 106 Конституции РМ о взятии ответственности правительством. Процедуру взятия ответственности в обход парламента можно использовать в ситуации ЧП или при отсутствии большинства. Но большинство есть, парламент функционален. Она пошла на это, не получив ещё рекомендаций Венецианской комиссии, одобрения Бюро по демократическим институтам и правам человека (ODIHR)! Дальше М. Санду хочет также утвердить реформу юстиции, бюджет, социальные законы. Парламент отстраняется.

Может ли ПСРМ допустить рейдерский захват Генпрокуратуры, юстиции, а значит и страны? Стоит ли давать Санду право, как и Плахотнюку, единолично рулить и сажать всех, кто ей неугоден? Скажу как есть: она глубоко ошибается…

P. S. Майя Григорьевна, отзовите закон. Пока не поздно.

И ещё. Вас сильно кто-то подставил. Проверьте на вшивость советников.

Обвинения премьер-министра

8 ноября в 10:00 фракция ПСРМ встретилась в парламенте с премьер-министром для консультаций. Социалисты убеждали Майю Григорьевну отозвать свой законопроект, сесть за стол переговоров, соблюсти договор с ПСРМ. Но она стояла на своём, была непреклонна. Будто находясь в состоянии гипноза, она стала обвинять И. Додона в двойной игре, в попытке подчинить юстицию, в контроле над СИБ и НЦБК, в расширении «своей медийной империи», в подрыве реформ, в критике правительства!

Монолог М. Санду быстро перешёл в перепалку с депутатами. З. Гречаный с трудом удалось удержать ситуацию в рамках приличия.

Уже в 15:00 ПСРМ выдвинула инициативу о вотуме недоверия правительству М. Санду. И что вы думаете?! После вынесения вотума недоверия члены правительства ушли весьма довольные собой. Никто не нервничал, не переживал. Многие искренне радовались…

Объяснение на поверхности. Президент и социалисты с самого начала выступали за то, чтобы правящая коалиция проработала весь мандат – четыре года. Однако Майя Санду и Андрей Нэстасе хотели сотрудничества только на четыре месяца, чтобы сменить правительство, а после пойти на досрочные выборы. Пять месяцев уже прошли…

Почему Санду не права?

От себя дадим несколько уточнений.

Вам не нравятся критики Додона на то, что вы отдаёте аэропорт Ротшильдам? Но И. Додон вас назначил. И он так же, как и вы, несёт ответственность за это правительство. Вы утверждаете, что ПСРМ подчиняет юстицию? Но именно вы защищали Высший совет магистратуры. И. о. генпрокурора тоже ваш – его выдвинул А. Нэстасе. Напомним, что Д. Робу – фин судьи Веры Киронды, а она – кума А. Нэстасе! И да, Робу помог назначению В. Мораря на должность главы Антикоррупционной прокуратуры. И вы сегодня выдвинули этот закон. Так кто подчиняет юстицию? Вы говорите, что проиграли столицу из-за альянса с ПСРМ? А в альянсе с Плахотнюком вы бы взяли город, были бы премьером, имели бы всё правительство и все ключевые парламентские комиссии? Вы говорите о подрыве реформ… но ПСРМ голосовала за все ваши законы и инициативы. Все! Вы говорите, что ПСРМ продвигает людей Плахотнюка. Неужели?! Люди Плахотнюка – Пуриче и Лекарь – ушли в отставку только на днях из МВД! Вы назначили Василия Балику шефом Национальной следственной инспекции (INI), а он – двоюродный брат Н. Гаврилицы, главы управления по расследованию экономических преступлений. Сей Гаврилица – кум Кавкалюка! И это вы называете деолигархизацией?!

Страх и провалы правительства

Что же заставило премьер-министра М. Санду пойти на эту авантюру с назначением генпрокурора?

1) Страх падения рейтинга из-за альянса с ПСРМ: ACUM проиграла Кишинёв, появился риск проиграть президентские выборы.

2) Провалы правительства: нет арестов, инвестиций, возврата украденных активов –аэропорта, миллиарда и т. д. На севере страны тарифы на электроэнергию выросли на 15%, то есть на 30 банов! Кишинёву повезло – здесь цена киловатта выросла лишь на 6 %! Был риск повышения цены на газ на 50 – 60%, но, слава богу, президент разрулил!

Цены на овощи в июле, августе выросли по сравнению с прошлым годом на 20 – 30%, в т. ч. на помидоры – на 80%, на картофель – на 30 – 60%, на фрукты – на 20 – 30%. За год! Ладно, инфляция – это ответственность Нацбанка, но ситуация на конкретных товарных рынках – это уже ответственность конкретных министерств – экономики и сельского хозяйства.

Появились протесты транспортников – нет дозволов. Для этого надо ездить в РФ, но М. Санду не хочет раздражать правых, а значит будут финансовые потери. Минфин задерживает почти на два месяца разработку законопроекта о государственном бюджете на 2020 год!

3) Появились серьёзные экономические угрозы:

– c января по сентябрь 2019 года упали денежные переводы от гастарбайтеров на 5,5 % (по сравнению с тем же периодом 2018 г.);

– с мая неуклонно снижается рост экспорта в ЕС – в среднем почти на 7,5%, а в августе – на 13%;

– с июня по август объём перевозимых грузов сокращался ежемесячно на 10%! Это означает стагнацию в сфере производства – возить НЕЧЕГО!

– стагнируют инвестиции (ПИИ), рост ВВП (в пределах 4%);

– есть проблемы с газом – Украина не хочет подписывать с «Газпромом» договор о транзите;

– МВФ прогибает правительство, требуя урезания социальных программ, повышения налогов, НДС и т. д. Это уже раздражает бизнес. Короче, экономических прорывов не будет.

Главный расчёт

М. Санду любой ценой хочет стать президентом. Она не простила И. Додону свой проигрыш в 2016 году. Везде трубит, что её победу украли! Став премьером, Санду быстро поняла, что не справляется с ситуацией. Дальше будет хуже. Появилось разочарование. Всё больше людей стали понимать, что Санду – слабый премьер. Вот она и пошла на открытый конфликт с ПСРМ, с президентом, провоцируя свою отставку.

М. Санду отказалась принимать законы президента по индексации пенсий, по материнскому капиталу, принимать законы об аннотациях на лекарства на русском языке, отказалась отдать ПСРМ министерства, обещанные ещё в июле, ездить в РФ, запретила министрам участвовать в заседаниях коллег по СНГ…

Накануне Всемирного дня борьбы с фашизмом и нацизмом представитель РМ в ООН воздержался от голосования по резолюции, осуждающей нацизм и фашизм! Стоит ли напоминать, что летом, 23 августа, правительство Санду приняло постановление, которым уравняло фашизм и сталинизм…

План Майи Григорьевны прост – «я не премьер-импотент, я – жертва. Меня устранили за то, что я хотела дать людям честного генпрокурора. Такого же честного, как и мои министры.» Она начнёт протесты против И. Додона, обвинит его в том, что он – «Плахотнюк-2». Попытается организовать палаточные городки. Главный расчёт Санду – взятие президентуры в ноябре 2020 года! Получится? Не уверен. Ясно одно: своими амбициями она поставила под удар правительство, реформы, собственных товарищей, будущее страны. Местные примары и советники от ACUM в шоке. Они обещали дороги, канализацию, свет! Теперь всё – коту под хвост.

Хотя чего не сделаешь ради кресла президента?

Богдан Цырдя, политолог