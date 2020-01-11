Кишинёв становится чище и опрятнее: службы примарии убирают улицы и сносят рекламные панно (ФОТО)

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В муниципии Кишинёв продолжаются интенсивная уборка улиц и демонтаж незаконных рекламных билбордов.

Согласно сообщению генпримара столицы Иона Чебана, уборка проводится во дворах домов, в частных секторах, промзонах и на главных улицах города. В работах задействованы как профильные муниципальные службы и претуры секторов, так и частные управляющие жилым фондом.

Опавшая листва из дворов 1 100 жилых домов столицы была вывезена примерно на 99%. Также ежедневно проводятся работы по содержанию и уборке дорожной инфраструктуры.

Помимо этого, продолжается демонтаж и эвакуация незаконно установленных уличных рекламных конструкций. В последующем эта же судьба ждёт ещё 148 рекламных щитов. В муниципии Кишинёв авторизация есть примерно на 1 792 уличных рекламных устройств, остальные являются незаконными.

Мы надеемся на сознательность граждан и экономических агентов, надеемся, что они будут соблюдать чистоту в городе. Повторюсь, рекламные панно должны быть размещены в соответствии с законом, а незаконные необходимо демонтировать и эвакуировать, – подчеркнул столичный градоначальник.