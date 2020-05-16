Кишинёв преображается на глазах: полным ходом идут работы по уборке и благоустройству улиц (ФОТО)

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Сотрудники муниципальных предприятий работают по максимуму, чтобы справиться с большим объёмом работ по поддержанию чистоты во всех секторах столицы. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил генпримар Кишинёва Ион Чебан.

По его словам, рабочие косят траву, вывозят мусор и упавшие ветки. Кроме того, в городе продолжается эвакуация киосков и рекламных щитов, установленных незаконно.

– Кишинёв – очень красивый и зелёный город. От нас зависит, насколько чистым он будет. Давайте объединим усилия и внесем свой вклад в благоустройство столицы и в поддержание чистоты, – призвал градоначальник.

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