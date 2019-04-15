Кишинёв остаётся без дорожной разметки: результаты тендера по закупке краски вновь аннулированы

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Улицы столицы по-прежнему остаются без дорожных разметок. Агентство по государственным закупкам аннулировало результаты тендера, организованного властями на закупку краски.

Данную информацию подтвердил глава МП “Exdrupo” Марчел Застынчану, передаёт publika.md. По его словам, властям предстоит либо организовать новый тендер, либо пересмотреть предложения первого тендера, который ранее был оспорен одним из участников. Всего на конкурс было выдвинуто 4 предложения. В случае, если будет организован новый тендер, процедура закупки краски будет отложена ещё на один месяц.

Стоит отметить, что, согласно плану, власти должны приступить к нанесению маркировки в начале мая. В этом году на дорожную разметку из муниципального бюджета было выделено 5,4 млн леев.