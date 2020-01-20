Кишинёв к снегопадам готов: спецтехника в любое время может приступить к уборке

Кишинёв к снегопадам готов: спецтехника в любое время может приступить к уборке

В Кишиневе 52 единицы снегоуборочной техники готовы немедленно приступить к работе в случае снегопада. Об этом сообщил начальник Главного управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства столицы Ион Бурдюмов на сегодняшнем заседании руководителей служб столичной примэрии.

В то же время он уточнил, что в случае снегопада или гололеда город обеспечен 860 тоннами соли и 24 тоннами противоскользящего материала. Начальник Управления ЖКХ заявил, что пока позволяет погода, снегоуборочные машины будут переоборудованы для уборки территории, передаёт moldpres.md.

В связи с этим генеральный примар Кишинева Ион Чебан потребовал большей дисциплины и ответственного отношения в сфере уборки. По словам примара, в столице еще много мест, которые оставляют желать лучшего в том, что касается вывоза отходов. Чебан сказал, что должны быть использованы все ресурсы и методы, включая применение наказания, чтобы столица была чистой и опрятной.

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