Кишинёв и Тирасполь будут координировать меры по предотвращению распространения коронавируса нового типа

0

Эксперты в области общественного здравоохранения с обоих берегов реки Днестр встретились сегодня на рабочем совещании для координации и активизации усилий по предотвращению и реагированию на распространение коронавирусной инфекции нового типа.

Специалисты из Кишинёва и Тирасполя обменялись информацией о текущем этапе и событиях, связанных с регистрацией случаев заражения на региональном и глобальном уровнях, отметив действия, предпринятые обеими сторонами для предотвращения распространения вируса и информирования граждан о мерах защиты, которые рекомендуется соблюдать, передаёт moldpres.md.

Представители Всемирной организации здравоохранения, которые также присутствовали на совещании, представили технические инструкции, касающиеся расследования и диагностики вируса, выразив свою полную открытость в поддержке ответственных учреждений с обоих берегов, чтобы они могли оперативно действовать в контексте выявления случаев заражения.

В то же время в ходе обсуждений также затрагивалась тема, касающаяся обеспечения свободного передвижения в условиях мер по предотвращению распространения вируса. Стороны подтвердили свое обязательство поддерживать динамичный диалог для отслеживания событий, связанных с создавшейся ситуацией, в целях защиты здоровья и благополучия граждан.