Кишинэу и Бэлць вместо Кишинева и Бельц: социалисты потребовали прекратить издевательства над журналистами, зрителями и русским языком

Решение Координационного совета по телевидению и радиовещанию обязать СМИ использовать топографические названия исключительно на государственном языке, вне зависимости от того, как оно пишется на русском, французском или английском языках, вызвало немало возмущения, как у самих журналистов, так и у зрителей. На сегодняшнем заседании парламентской комиссии по СМИ депутаты-социалисты предложили внести в повестку парламента свой проект, который направлен на то, чтобы прекратить эти издевательства над языком.

В частности, депутат ПСРМ Влад Батрынча отметил, что материалы, которые готовятся телеканалами не на государственном, а на ином языке, должны соответствовать научным нормам и правилам этого языка. Впрочем эту точку зрения разделили не все члены комиссии. Например, депутат ДПМ, бывший член КСТР Корнелий Михалаке согласился с решением своих коллег и заявил, что “Кишинэу должен оставаться Кишинэу на всех языках”, пишет Accent TV.

В результате жарких дискуссий, социалистам все же удалось убедить коллег по парламентской комиссии в необходимости соблюдения научных норм, характерных для каждого отдельного языка, на котором пишутся материалы в СМИ. Однако, учитывая, что на данный законопроект правительство дало негативный отзыв, депутаты парламента должны будут дополнительно проконсультироваться по этому вопросу со специалистами.

– К сожалению, несмотря на то, что большинство членов комиссии поняли нашу идею, было принято решение взять недельную паузу для того, чтобы проконсультироваться с деонтологами, лингвистами и правительством, потому что правительство дало негативный отзыв на проект. Понятное дело, что нас интересует, как можно прийти с отрицательным отзывом, когда предлагается лишь использование лингвистических и научных норм. Речь не идет только о русском языке, где предлагаются такие синтагмы как «дорогие кишинэуенцы», но речь идет и об английском, французском, болгарском языках, – пояснил депутат ПСРМ Влад Батрынча.