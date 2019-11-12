Кишиневский муниципальный совет проведет 15 ноября учредительное собрание

0

Кишиневский муниципальный совет (КМС) проведет в пятницу, 15 ноября, учредительное заседание. Соответствующее решение было принято сегодня Центральной избирательной комиссией (ЦИК).

Согласно результатам всеобщих местных выборов, большинство представителей в КМС будет иметь Партия социалистов Республики Молдова – 22. За ними следует блок “ACUM”, который получил 19 мандатов. Трое советников будут от Либеральной партии, а у Демократической партии Молдовы и партии “Шор” будут по два представителя в КМС. По одному советнику в КМС будут от Партии национального единства, движения “Новая сила” и Партии коммунистов Республики Молдова.

15 ноября состоятся также и учредительные заседания районных советов Басарабяска, Фэлешть и Сынджерей. Первое заседание районных советников в Резине, избранных в результате всеобщих местных выборов, состоится в понедельник, 18 ноября.