Кишиневский автобусный парк получил последние 6 новых автобусов

Кишиневский автобусный парк получил последние 6 новых автобусов

Сегодня Кишинёвский автобусный парк получил последние 6 автобусов из партии в 31 автобус, закупленные в 2019 году. Об этом на своей странице в соцсети сообщил муниципальный советник Партии социалистов Виталий Мукан, который напомнил, что выделение необходимых средств на закупку автобусов было утверждено Муниципальным советом по настоянию фракции ПСРМ.

– Это число не обеспечивает бесперебойную работу предприятия, но является первым шагом для улучшения ситуации. Предприятию необходимо как минимум ещё сто автобусов для обеспечения города и пригородов качественным общественным транспортом. Мы, в свою очередь, сделаем всё возможное для продолжения данной программы, – добавил он. 

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